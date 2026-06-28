Porto

Corpo de Bombeiros realizou o resgate no Porto de Parintins e encaminhou a vítima para atendimento médico

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) realizou, neste sábado, um resgate de emergência no Porto de Parintins, no interior do estado. Um homem, cuja identidade não foi divulgada, caiu e ficou com a perna presa na rampa de acesso de um ferry boat.

Bombeiros retiraram vítima da estrutura

Assim que receberam o chamado, os bombeiros seguiram até o local e iniciaram a operação de resgate.

Primeiramente, a equipe estabilizou a estrutura para garantir a segurança da vítima e dos socorristas. Em seguida, os militares fizeram o desencarceramento e retiraram o homem da estrutura metálica da embarcação.

Logo após o resgate, os bombeiros prestaram os primeiros socorros ainda no porto.

Vítima foi encaminhada ao hospital

Por causa dos ferimentos provocados pela queda e pelo impacto, a equipe imobilizou a vítima e a encaminhou imediatamente para uma unidade hospitalar de Parintins.

Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do homem.

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