Copa do mundo

Seleções fazem confronto histórico neste domingo (28) e buscam classificação inédita para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Canadá e África do Sul se enfrentam neste domingo (28), às 16h (de Brasília), no Estádio de Los Angeles, em Inglewood, nos Estados Unidos, em um duelo histórico pela Copa do Mundo de 2026. Quem vencer garantirá, pela primeira vez, uma vaga nas oitavas de final do torneio.

As duas seleções já alcançaram sua melhor campanha em Mundiais ao avançarem pela primeira vez para a fase eliminatória.

Canadá chega após campanha sólida

O Canadá encerrou a fase de grupos na segunda colocação do Grupo B.

Na estreia, empatou com a Bósnia. Em seguida, conquistou sua primeira vitória na história das Copas ao golear o Qatar por 6 a 0. Depois, perdeu para a Suíça, mas assegurou a classificação para o mata-mata.

Agora, a seleção canadense tenta escrever mais um capítulo inédito em sua trajetória na competição.

África do Sul busca manter momento histórico

A África do Sul também avançou como vice-líder, desta vez pelo Grupo A.

A equipe estreou com derrota para o México e empatou com a República Tcheca. No entanto, venceu a Coreia do Sul na última rodada e garantiu presença na fase eliminatória.

Além disso, a classificação encerrou uma sequência de eliminações ainda na fase de grupos nas edições de 1998, 2002 e 2010.

Equipes têm desfalques importantes

O técnico Hugo Broos terá o retorno do volante Teboho Mokoena, que cumpriu suspensão na rodada anterior. Por outro lado, Themba Zwane segue fora após ser expulso no confronto contra o México.

Já o Canadá terá baixas relevantes. Alphonso Davies continua em recuperação de lesão e ainda não estreou na Copa. Além disso, Ismaël Koné sofreu uma fratura na perna esquerda diante do Qatar e está fora do restante da competição. Moïse Bombito, por sua vez, ainda é dúvida.

O principal destaque canadense é Jonathan David, autor de três gols na goleada sobre o Qatar.

Vencedor enfrentará Holanda ou Marrocos

Quem avançar neste domingo enfrentará o vencedor do confronto entre Holanda e Marrocos, marcado para segunda-feira (29), às 22h (de Brasília), pelas oitavas de final.

Canadá x África do Sul: horário e onde assistir

Competição: Copa do Mundo de 2026 – segunda fase

Data: domingo, 28 de junho

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio de Los Angeles, em Inglewood, Estados Unidos

Arbitragem: João Pinheiro (Portugal), auxiliado por Bruno Jesus e Luciano Maia. O quarto árbitro será Juan Gabriel Benítez (Paraguai). No VAR estarão Carlos Del Cerro Grande (Espanha) e Rodolpho Toski (Brasil).

Onde assistir: CazéTV e SporTV.

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