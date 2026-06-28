Copa do mundo

Gol nos acréscimos garante classificação histórica do Canadá no Mundial

O Canadá garantiu classificação às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 ao vencer a África do Sul por 1 a 0 no domingo (28). A partida ocorreu no SoFi Stadium, em Inglewood, na Califórnia, em duelo válido pela segunda fase do torneio.

Além disso, o confronto foi decidido apenas nos acréscimos do segundo tempo, aos 46 minutos, com gol de Stephen Eustáquio.

Gol no fim define classificação canadense

A jogada do gol decisivo começou com Jacob Shaffelburg, que avançou pelo corredor direito e cruzou para a área. Em seguida, após o corte parcial da defesa sul-africana por Ime Okon, Eustáquio dominou a sobra no peito e finalizou rasteiro no canto, sem chances para o goleiro Ronwen Williams.

Dessa forma, o Canadá confirmou a vaga na próxima fase em um jogo equilibrado e decidido nos detalhes.

África do Sul domina posse, mas não converte

Até o gol, a África do Sul controlou a posse de bola durante boa parte da partida. No entanto, a equipe encontrou dificuldades para transformar o domínio em gols.

Os Bafana Bafana, comandados por Hugo Broos, registraram 445 passes certos, com 92% de precisão. Além disso, somaram 15 interceptações e 14 desarmes bem-sucedidos, mostrando solidez defensiva.

Goleiros são destaques do confronto

O goleiro Ronwen Williams teve atuação decisiva para os sul-africanos, com ao menos quatro defesas importantes ao longo do jogo. Entre elas, uma intervenção em finalização de Tanitoluwa Oluwaseyi, que apareceu nas costas da defesa.

Por outro lado, o Canadá também contou com boa atuação de Maxime Crépeau, que realizou defesas relevantes, incluindo uma intervenção em chute de Oswin Appollis no segundo tempo.

Canadá é mais eficiente no ataque

Enquanto a África do Sul controlava a posse, o Canadá foi mais objetivo no setor ofensivo. A equipe comandada por Jesse Marsch finalizou 13 vezes, contra cinco dos adversários.

Além disso, os canadenses lideraram em cruzamentos certos, com seis, e assistências para finalização, com dez, o que reforçou a postura mais agressiva no campo ofensivo.

Jogo disciplinado e cartões canadenses

O árbitro João Pedro da Silva Pinheiro aplicou dois cartões amarelos, ambos para jogadores canadenses: Nathan-Dylan Saliba, aos 9 minutos do segundo tempo, e Niko Sigur, aos 21.

África do Sul se despede do Mundial

Com a eliminação, a África do Sul encerra sua participação histórica na Copa do Mundo. Pela primeira vez em quatro participações — 1998, 2002, 2010 e 2026 — a seleção avançou ao mata-mata.

Apesar disso, o time terminou a campanha com quatro pontos, somando uma vitória, um empate e duas derrotas.

Canadá faz história e avança

Por fim, o Canadá alcança um marco inédito ao chegar às oitavas de final em sua terceira participação em Copas do Mundo. A seleção soma quatro pontos na fase de grupos e aguarda a definição do próximo adversário no Mundial de 2026.

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