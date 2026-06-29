Eleições 2026

Levantamento aponta Lula com 47% e Flávio Bolsonaro com 44% em cenário de segundo turno; presidente lidera nas simulações contra Zema, Caiado e Renan Santos

A pesquisa Nexus/BTG, divulgada nesta segunda-feira (29), aponta empate técnico entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno das eleições presidenciais de 2026. Lula registra 47% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 44%.

Os votos em branco, nulos ou em nenhum dos candidatos somam 8%, e 1% dos entrevistados afirmou não saber ou preferiu não responder.

Na rodada anterior da pesquisa, divulgada em 15 de junho, Lula tinha 49% das intenções de voto, contra 43% de Flávio Bolsonaro. Na ocasião, os votos em branco, nulos ou em nenhum dos candidatos também representavam 8%, enquanto 1% não soube ou não respondeu.

Lula lidera em cenário contra Romeu Zema

Em uma simulação de segundo turno contra o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), Lula aparece com 48% das intenções de voto. Zema registra 38%.

Nesse cenário, 13% dos entrevistados disseram que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos, enquanto 2% afirmaram não saber ou preferiram não responder.

Lula vence Ronaldo Caiado em simulação

Na disputa simulada contra o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), Lula alcança 47% das intenções de voto, contra 39% de Caiado.

Além disso, 12% dos entrevistados declararam voto em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos. Outros 2% não souberam ou não responderam.

Cenário contra Renan Santos

No cenário em que enfrenta o coordenador do Movimento Brasil Livre (MBL), Renan Santos (Missão), Lula registra 48% das intenções de voto. Renan Santos aparece com 36%.

Os votos em branco, nulos ou em nenhum dos candidatos somam 15%, enquanto 2% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

Metodologia da pesquisa

A pesquisa Nexus/BTG entrevistou 2.009 eleitores entre os dias 26 e 28 de junho, por meio de entrevistas por telefone.

A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com 95% de nível de confiança.

O levantamento foi contratado pelo BTG Pactual e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-08521/2026.

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