Diagnóstico

Menino de cerca de 8 anos caiu de um apartamento no condomínio Life Parque Dez

A morte de uma criança registrada na manhã desta terça-feira (30), no condomínio Life Parque Dez, localizado na Avenida Tancredo Neves, na zona centro-sul de Manaus, ganhou novos desdobramentos.

O menino, de cerca de 8 anos, morreu após cair de um apartamento e tinha diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Criança recebia acompanhamento médico

De acordo com informações repassadas à polícia, a criança recebia acompanhamento médico em razão da condição. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), com apoio da Polícia Civil, que busca esclarecer as circunstâncias da ocorrência.

As investigações concentram-se em identificar se a queda ocorreu em decorrência de falha na estrutura do imóvel, negligência ou qualquer outro fator que possa ter contribuído para o acidente. Até o momento, a polícia informa que não descartou nenhuma hipótese.

Além disso, o inquérito deverá apontar eventuais responsabilidades e indicar medidas que possam contribuir para prevenir ocorrências semelhantes.

Histórico

De acordo com o delegado, a polícia encontrou registros anteriores que mostram a criança em situações semelhantes. A vítima, que tinha transtorno do espectro autista (TEA), já havia sido vista anteriormente escalando estruturas e se colocando em situação de risco.

“Já existiam imagens de ocasiões passadas em que a criança foi vista subindo e se colocando do lado de fora. Não era uma situação que ocorria pela primeira vez”, disse.

As investigações também apontaram que outra janela do apartamento, onde a criança já havia sido vista anteriormente, havia recebido uma trava de segurança para impedir novos acessos.

“Nós verificamos imagens antigas da criança em uma janela sem proteção. Essa janela atualmente estava travada. A criança tinha acesso apenas à varanda, que possuía rede de proteção, mas essa rede pode já estar rompida há algum tempo”, acrescentou.

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