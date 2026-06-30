Solidariedade

Celebração em Parintins une título do Caprichoso e campanha de arrecadação de alimentos para vítimas de terremotos na Venezuela

A Festa da Vitória do Boi Caprichoso será realizada este ano com um propósito que vai além da celebração do título conquistado no Festival Folclórico de Parintins. A programação da comemoração terá viés social, com integração entre cultura e solidariedade.

Durante o evento, que acontece no próximo sábado (4), o público poderá doar alimentos não perecíveis. Os responsáveis pela campanha destinarão os itens arrecadados a ações de ajuda humanitária voltadas a famílias afetadas pelos terremotos que atingiram a Venezuela. A iniciativa busca transformar o momento festivo da Nação Azulada em uma corrente de apoio às vítimas da tragédia.

Arrecadação de alimentos

A organização orienta que os participantes levem alimentos não perecíveis no dia da festa. A equipe encaminhará todo o material recolhido para pessoas em situação de vulnerabilidade após os abalos sísmicos no país vizinho.

Há registros de escassez de alimentos, água potável e itens básicos de sobrevivência. A Festa da Vitória celebra a conquista do Boi Caprichoso na 59ª edição do Festival Folclórico de Parintins.

O evento reúne integrantes da Nação Azulada, artistas, músicos, itens oficiais, componentes da Marujada de Guerra e torcedores. Além da celebração, a festa marca o encerramento do ciclo anual de preparação e apresentação do boi no festival.

A campanha também incentiva o engajamento do público em ações solidárias voltadas às vítimas dos terremotos. A organização espera reunir uma quantidade expressiva de doações para apoiar iniciativas humanitárias nas áreas atingidas.

Convite ao público para doações

A organização convida os participantes a contribuírem com alimentos não perecíveis durante a Festa da Vitória. A iniciativa busca transformar a celebração do título em um momento coletivo de apoio, unindo comemoração e ajuda humanitária às famílias afetadas na Venezuela.

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