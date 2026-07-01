Prisão

Jovem de 24 anos aliciava crianças e adolescentes na internet; polícia apreendeu computador e celular com arquivos ilícitos.

Um influenciador de 24 anos foi preso nesta terça-feira (30) após uma operação conjunta entre as polícias civis de São Paulo e Santa Catarina. Ele, que acumula mais de 200 mil seguidores no Instagram, TikTok, YouTube e Discord, produzia conteúdos sobre jogos eletrônicos voltados para o público infantojuvenil. A investigação aponta que ele exigia fotos e vídeos pornográficos de crianças e adolescentes em troca de moedas virtuais do jogo Roblox.

Durante a busca na residência do suspeito, os agentes apreenderam um computador e um celular. Uma análise preliminar nos equipamentos revelou arquivos de pornografia infantojuvenil, crime previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Chantagem

O investigado utilizava um método cruel para enganar os menores de idade. Ele prometia enviar “Robux” (moedas do jogo Roblox) e ajudar a impulsionar o número de seguidores das vítimas nas redes sociais. Assim que os jovens enviavam os primeiros materiais íntimos, o homem iniciava uma série de ameaças e coações. Ele exigia novos vídeos e fotos sob a promessa de expor toda a situação para os familiares das vítimas se elas recusassem.

A polícia descobriu o caso após a denúncia de uma das famílias. Ao avançar com o trabalho de inteligência, os policiais identificaram outro menor de idade submetido ao mesmo tipo de chantagem virtual.

Alerta

As equipes policiais de São Paulo e de Santa Catarina agora realizam uma perícia detalhada nos aparelhos apreendidos para identificar outras possíveis vítimas e localizar novos materiais ilícitos armazenados.

A Polícia Civil orienta que famílias ou jovens afetados por este mesmo influenciador procurem qualquer delegacia para registrar o fato. O Estado garante medidas de proteção e sigilo absoluto para todos que colaborarem com as investigações.

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