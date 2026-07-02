Luto

Ator marcou gerações como o herói da série japonesa e também construiu carreira como dublê, cantor e instrutor de mergulho.

O ator Hikaru Kurosaki, conhecido por interpretar o protagonista da O Fantástico Jaspion, morreu aos 64 anos. Um amigo do artista confirmou a morte nesta quinta-feira (2). Até o momento, a família não divulgou a causa.

Masaki Sekiguchi anunciou a morte e informou que Kurosaki morreu na cidade de Motobu, no Japão. Nos últimos anos, o ator vivia na região, onde trabalhou como instrutor de mergulho após deixar a carreira artística.

Natural de Osaka, Hikaru Kurosaki iniciou a trajetória no entretenimento como dublê. Em seguida, participou de produções marcantes do tokusatsu, como Spider-Man, Battle Fever J e Denshi Sentai Denjiman.

Fama mundial com Jaspion

Depois dessas participações, Hikaru Kurosaki conquistou o principal papel da carreira. A Toei Company o escolheu para interpretar o herói de O Fantástico Jaspion.

A série foi ao ar entre 1985 e 1986. Além disso, conquistou enorme sucesso em diversos países, principalmente no Brasil, onde formou uma legião de fãs e transformou Kurosaki em um dos maiores ícones do gênero tokusatsu.

Por causa desse sucesso, o ator também investiu na carreira musical. Ele lançou o álbum The Legendary Hero e gravou diversos singles.

Mais tarde, Kurosaki ainda retornou à televisão para participar da série Furikaereba yatsu ga iru. No entanto, logo decidiu encerrar definitivamente a carreira artística.

Depois disso, trabalhou como vendedor de motocicletas e administrador de uma lanchonete. Por fim, passou a atuar como instrutor de mergulho em Motobu, cidade onde viveu até a morte.

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