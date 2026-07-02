Luto no forró

Cantor integrava a banda Collo de Menina e ganhou projeção nacional durante a passagem pela Cavaleiros do Forró.

O cantor Neto Araújo, ex-vocalista da banda Cavaleiros do Forró, morreu nesta quinta-feira (2), aos 42 anos. A banda Collo de Menina, da qual o artista fazia parte atualmente, confirmou a morte. Até o momento, a família e os representantes do cantor não divulgaram a causa.

Neto havia completado 42 anos na última terça-feira (30). Além disso, nas redes sociais, a Collo de Menina lamentou a perda e destacou a trajetória do cantor na música.

“Com profundo pesar, nos despedimos de alguém que marcou para sempre a história da Collo de Menina. A memória que permanece é a de um artista apaixonado pela música, de um companheiro querido e de alguém que deixou sua marca através do talento, do sorriso e da alegria que levava por onde passava”, publicou o grupo.

Homenagens

A banda Cavaleiros do Forró, onde Neto Araújo conquistou projeção nacional, também homenageou o ex-integrante.

Em nota, o grupo destacou que o cantor marcou a história da banda com a voz, o talento e a dedicação. Além disso, manifestou solidariedade aos familiares, amigos, colegas de profissão e fãs.

Por fim, artistas e admiradores também usaram as redes sociais para lamentar a morte do cantor e prestar homenagens.

Leia nota na íntegra:

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