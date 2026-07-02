O técnico da seleção da República Democrática do Congo, Sébastien Desabre, recebeu a notícia da morte do pai durante a coletiva de imprensa após a eliminação da equipe para a Inglaterra, pela Copa do Mundo, na quarta-feira (1º).
O assessor de imprensa da seleção congolesa, Jerry Kalemo, interrompeu a entrevista e comunicou publicamente o falecimento. Além disso, prestou condolências ao treinador diante de jornalistas de vários países.
“Gostaríamos de informar que o treinador perdeu o pai. Nossos sentimentos”, disse.
Visivelmente abalado, Desabre agradeceu aos presentes. Em seguida, levantou-se e deixou a sala de imprensa.
Anúncio ao técnico sobre morte do pai gerou repercussão
Depois que o vídeo repercutiu nas redes sociais, Jerry Kalemo explicou que o técnico já sabia da morte do pai antes do início da coletiva. Segundo ele, o anúncio público não representou o momento em que Desabre recebeu a notícia.
Mesmo assim, a forma como o assessor conduziu a situação gerou críticas entre torcedores e internautas. Muitos classificaram a atitude como desnecessária e insensível.
Veja vídeo:
Técnico da RD Congo é surpreendido com condolências pela morte do pai durante coletiva— Portal Em Tempo (@portalemtempo) July 2, 2026
pic.twitter.com/YKRIMT9AKr
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