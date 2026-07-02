A Receita Federal abre, às 9h do dia 8 de julho, a consulta ao primeiro lote especial da restituição automática do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). O projeto piloto, chamado de cashback, prevê o pagamento em 15 de julho, diretamente na conta vinculada à chave Pix do tipo CPF.
A iniciativa atende contribuintes que não precisavam entregar a declaração do Imposto de Renda em 2025, mas tiveram imposto retido na fonte em 2024 e têm valores a receber. A Receita Federal estima beneficiar cerca de 4 milhões de pessoas, com a liberação de aproximadamente R$ 500 milhões.
Como funciona a restituição automática
A Receita Federal utiliza informações já disponíveis em sua base de dados para elaborar uma declaração simplificada e identificar valores a restituir. Assim, o contribuinte não precisa apresentar a declaração para receber o crédito.
Segundo o órgão, a medida busca reduzir a burocracia e evitar que contribuintes deixem de receber recursos aos quais têm direito.
Quem tem direito à restituição
Podem receber a restituição automática os contribuintes que atendam a todos os seguintes critérios:
- não eram obrigados a entregar a declaração do Imposto de Renda em 2025;
- não enviaram a declaração por iniciativa própria;
- tiveram imposto retido na fonte em 2024;
- têm restituição de até R$ 1 mil;
- possuem CPF regular e chave Pix vinculada ao CPF.
Como consultar
A consulta estará disponível no portal e no aplicativo da Receita Federal.
Na área “Meu Imposto de Renda”, o contribuinte poderá consultar a declaração gerada automaticamente e, se necessário, complementar informações ou fazer ajustes.
Além disso, a Receita Federal informa que o pagamento será realizado exclusivamente por meio de chave Pix cadastrada com o CPF. O órgão orienta os contribuintes a utilizarem apenas os canais oficiais para acompanhar o processo.
Pagamento segue calendário próprio
O lote especial não integra o calendário regular de restituições do Imposto de Renda 2026.
A Receita Federal fará o pagamento em parcela única no dia 15 de julho, exclusivamente para contribuintes dispensados da entrega da declaração.
Já o próximo lote regular de restituições está previsto para 31 de julho.
(*) Com informações da Agência Brasil
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