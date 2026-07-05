Diversão

Programação reúne oficinas educativas, teatro, reciclagem, oficina de pizza e espetáculo inspirado no universo do K-Pop durante as férias escolares.

Com o início do recesso escolar, encontrar atividades que aliem diversão, aprendizado e segurança se torna um dos principais desafios das famílias. Pensando nisso, a Loppiano Pizza lançou a programação “Férias Criativas”, um calendário de oficinas, atividades artísticas e atrações culturais voltadas ao público infantil.

A iniciativa surgiu a partir da observação do comportamento dos clientes que frequentam a Vila Tomatinho, espaço infantil da pizzaria.

“As Férias Criativas surgiram da percepção de que, nesse período de recesso escolar, as mães com quem temos tido muito contato por conta do nosso novo playground ficam procurando programas alternativos. Então, a gente quis ser uma dessas alternativas para a criançada ocupar o tempo de uma forma educativa, criativa e em um ambiente seguro. O objetivo é ser uma opção para a criançada que está de férias”, explica o empresário Rogério Cunha, fundador da Loppiano Pizza.

Projeto começou com cultura amazônica e atividades artísticas

A programação começou nos dias 30 de junho e 1º de julho. No primeiro dia, o tema “O Mundo das Histórias” levou as crianças a uma viagem pelas lendas amazônicas, com narrativas sobre personagens como Vitória-Régia e Curupira.

Em seguida, no dia 1º de julho, a oficina “Arte e Cores” incentivou a criatividade dos participantes com a produção de um mural coletivo em papel kraft.

Segundo Rogério Cunha, a proposta também busca fortalecer a identidade regional.

“É muito importante nós valorizarmos a cultura regional. Isso é passado para a criança de forma lúdica porque nós entendemos que a criança, amando o seu ambiente e o seu jeito regional de ser, vai com certeza amar muito mais a terra e vai ser um profissional consciente da riqueza dessa terra”, afirmou.

Reciclagem, teatro e oficina de pizza fazem parte da programação

A agenda continua no dia 6 de julho com a oficina “Reciclagem Criativa: O Lixo Vira Arte”, que utilizará tampinhas, papelão e garrafas PET para produzir brinquedos e porta-lápis.

De acordo com Cunha, a atividade reforça a educação ambiental desde a infância.

“A intenção é reforçar essa conscientização que tem que ser feita desde criança. As escolas já falam muito da importância da consciência ambiental, e nós queremos reforçar isso com muita criatividade, com as crianças trabalhando ali na prática.”

Já no dia 8 de julho, o “Festival da Imaginação” apresentará jogos de improvisação teatral. As apresentações serão gravadas e enviadas aos pais como recordação.

Por fim, no dia 9 de julho, será realizada a tradicional Oficina de Pizza, em comemoração antecipada ao Dia Nacional da Pizza, celebrado em 10 de julho.

“Nessa oficina, a criança vai ter contato com os alimentos, vai aprender a montar uma pizza e nós vamos explicar a importância de cada ingrediente. Além de estimular a autonomia e a coordenação motora, é uma forma de integrá-las ao mundo da gastronomia”, destaca Rogério Cunha.

Show inspirado no K-Pop será destaque da programação

Um dos principais destaques acontece no dia 7 de julho, às 18h, com o espetáculo “As Guerreiras Mágicas do K-Pop”, em versão cover.

Voltada para crianças, adolescentes e famílias, a apresentação reúne teatro, dança e referências da cultura pop sul-coreana em uma história sobre amizade, coragem e trabalho em equipe.

“Fechamos essa atração do dia 7, que é a nova febre entre a criançada de 7 a 10 anos. Foi uma indicação de uma das mães aqui e nós seguimos a sugestão, pois essas meninas são a atual febre; e queremos ver a alegria da criançada”, observa Rogério Cunha.

Vila Tomatinho oferece espaço sem jogos eletrônicos

Toda a programação será realizada na Vila Tomatinho, área infantil da Loppiano Pizza. O acesso ao espaço será liberado a partir das 17h, enquanto as atividades começam às 18h.

O ingresso custa R$ 50 e inclui a entrada na Vila Tomatinho e a participação na atividade do dia.

O espaço conta com brinquedão, cama elástica, mesa de pingue-pongue, air game e uma área exclusiva para crianças de até três anos.

Um dos diferenciais da Vila Tomatinho é a ausência de jogos eletrônicos.

“Nós fizemos questão de não termos nenhum jogo eletrônico aqui na Vila Tomatinho, porque nós entendemos que atualmente a criança já vive muito no mundo das telas, e a gente quis realmente tirar as crianças desse universo. A gente sugere brincadeiras como jogo da velha, que é uma brincadeira antiga”, explica Rogério Cunha.

Ao convidar as famílias para participarem das atividades, o empresário reforça o objetivo do projeto.