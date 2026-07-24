Eleições 2026

Pesquisa mostra Omar Aziz à frente na disputa estadual, Roberto Cidade em segundo e cenário aponta para provável segundo turno.

Manaus (AM) – O senador Omar Aziz (PSD) lidera a disputa pelo Governo do Amazonas na primeira pesquisa Projeta divulgada após o início oficial da corrida eleitoral de 2026, divulgada nesta sexta-feira (24). O levantamento mostra o parlamentar com 27% das intenções de voto no cenário estadual, seguido pelo governador Roberto Cidade (União Brasil), com 23,4%. A diferença de 3,6 pontos percentuais entre os dois é superior à margem de erro de 1,79 ponto percentual, indicando vantagem numérica para Omar, embora a disputa permaneça aberta.

O cenário também reforça a possibilidade de segundo turno. Nenhum dos candidatos se aproxima da maioria absoluta dos votos válidos e os quatro principais nomes aparecem com percentuais de dois dígitos, mantendo a eleição pulverizada.

David Almeida (Avante) surge na terceira colocação, com 17%, enquanto Maria do Carmo (PL) aparece em quarto lugar, com 16,8%. A distância entre Roberto Cidade e os dois concorrentes é de 6,4 e 6,6 pontos percentuais, respectivamente, colocando o atual governador em uma posição relativamente mais confortável na disputa pela segunda vaga de um eventual segundo turno.

De acordo com a pesquisa estimulada para todo o Amazonas, Omar Aziz registra 27% das intenções de voto, seguido por Roberto Cidade, com 23,4%. David Almeida soma 17% e Maria do Carmo aparece com 16,8%. Brancos e nulos representam 10%, enquanto 5,8% dos entrevistados disseram não saber ou preferiram não responder.

Embora Omar apareça numericamente na liderança, o percentual ainda está distante da maioria absoluta necessária para liquidar a disputa no primeiro turno. O quadro favorece a realização de uma segunda etapa da eleição, especialmente porque os quatro principais candidatos concentram forças relevantes.

Roberto Cidade abre vantagem sobre quem disputa a segunda vaga

A pesquisa revela que a principal disputa hoje ocorre pela segunda vaga no eventual segundo turno.

Com 23,4%, Roberto Cidade abre uma vantagem de 6,4 pontos sobre David Almeida e de 6,6 pontos sobre Maria do Carmo. Considerando a margem de erro de aproximadamente 1,79 ponto percentual, essa diferença ultrapassa o intervalo estatístico da pesquisa, indicando que o governador ocupa isoladamente a segunda colocação neste momento.

Apesar disso, David Almeida e Maria do Carmo aparecem praticamente empatados entre si. A diferença entre ambos é de apenas 0,2 ponto percentual (17% contra 16,8%), muito inferior à margem de erro, caracterizando empate técnico pela terceira posição.

Interior impulsiona Omar; Manaus favorece Roberto Cidade

O desempenho dos candidatos varia conforme a região pesquisada.

No interior do Amazonas, Omar Aziz aparece com ampla vantagem, alcançando 31,6% das intenções de voto. Roberto Cidade registra 23,5%, David Almeida 16,5% e Maria do Carmo 13,2%.

Já em Manaus, o cenário muda. Roberto Cidade lidera numericamente com 23,3%, seguido muito de perto por Omar Aziz, com 22,8%. Como a diferença é de apenas 0,5 ponto percentual, os dois estão tecnicamente empatados na capital. Maria do Carmo aparece com 20,1% e David Almeida registra 17,4%, configurando uma disputa bastante equilibrada entre os quatro principais candidatos.

Cenário permanece aberto

Os números indicam que Omar Aziz larga na frente na disputa estadual, enquanto Roberto Cidade consolida, neste momento, a segunda posição na corrida eleitoral.

Entretanto, a diferença entre o segundo colocado e os candidatos que vêm logo atrás ainda não é suficiente para eliminar completamente a disputa pela vaga no segundo turno ao longo da campanha. David Almeida e Maria do Carmo permanecem próximos um do outro e ainda dispõem de espaço para crescimento eleitoral.

Ao mesmo tempo, a liderança de Omar também não pode ser considerada confortável diante da fragmentação do eleitorado e da ausência de um candidato próximo da maioria absoluta.

Metodologia

A pesquisa Projeta entrevistou 3 mil eleitores entre os dias 18 e 23 de julho de 2026 em Manaus e outros 19 municípios do Amazonas. O levantamento possui margem de erro de 1,79 ponto percentual, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. O estudo está registrado sob o número AM-09152/2026.

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