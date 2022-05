Caso Silvanilde: mais pessoas são ouvidas nesta terça-feira (24) pela Delegacia de Homicídios

Manaus (AM) – O assassinato da servidora pública Silvanilde Ferreira Veiga, que foi encontrada morta dentro do seu apartamento na Ponta Negra no último sábado (21), segue sendo investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Nesta terça-feira (24), testemunhas que podem ajudar a elucidar o crime serão ouvidas.

Um dos depoimentos mais aguardados e que poderá ser esclarecedor é do vigilante do condomínio, que estava de plantão no dia do crime. Para a DEHS, ele poderá repassar detalhes do que aconteceu durante as horas em que a servidora foi morta, já que o autor do crime, possivelmente, estaria no condomínio.

Os outros depoentes não foram revelados pela Delegacia de Homicídios. Entretanto, conforme uma fonte policial, outras testemunhas serão ouvidas.

Uma das pessoas que já foi ouvida e é peça-chave do caso é a filha de Silvanilde, Stephanie Veiga, que encontrou a mãe morta no apartamento. Ela depôs durante a segunda-feira (23) acompanhada de dois advogados.

Na porta da DEHS, Stephanie pediu justiça e declarou que a vítima era um exemplo de mãe e deseja que encontrem o responsável pela morte da servidora pública.

Relembre o caso

Diretora da 15ª Vara do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT-11), Silvanilde foi asfixiada e morta com doze golpes de arma branca, entre eles, um no pescoço, e traumatismo crânio encefálico.

No apartamento da vítima e local onde aconteceu o crime, a polícia encontrou ainda uma faca e um punhal. O apartamento não apresentava sinais de arrombamento e o celular da servidora foi levado do local do crime.

