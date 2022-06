Jovem de 19 anos tira foto com assassino poucos minutos antes de ser morta

Viviane Silva, de 19 anos, não imaginava que o homem que ela postaria uma foto em seu status do WhatsApp, a mataria minutos depois. A jovem foi atingida por um forte golpe na cabeça e depois afogada em um córrego no Setor Habitacional Água Quente, no Recanto das Emas, na quinta-feira (2). O corpo estava seminu quando foi localizado.

O autor do feminicídio é o pedreiro Antônio da Silva, 40 anos. Na noite do crime, o suspeito, que está preso e passará por audiência de custódia na próxima segunda-feira (6), passou na casa da vítima, no Recanto das Emas. O pedreiro dirigia um Celta preto e levou Viviane para um bar em Santo Antônio do Descoberto (GO), onde ele residia.

De acordo com as investigações, câmeras de segurança do estabelecimento flagraram o momento em que ambos chegaram ao bar.

As imagens registraram a chegada dos dois às 21h39. Exatamente às 22h33, Viviane, que usava muletas porque tinha dificuldade para andar, postou uma foto em seu status do perfil do WhatsApp ao lado do homem que seria o responsável por sua morte. Sorrindo, Antônio da Silva segurava um copo de cerveja. Às 22h41, eles saem do local.

Veja a foto:

De acordo com o delegado-chefe da 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), Pablo Aguiar, autor e vítima eram conhecidos e já tinham saído juntos, na companhia de outros familiares da vítima.

“Ele foi preso em razão de diversas contradições apresentadas. Foi a primeira vez que eles saíram juntos sozinhos”, disse.

À polícia o suspeito diz ter ficado no bar até as 23h40 de quarta-feira, o que não bate com o horário registrado pelas câmeras de segurança. Logo depois, o pedreiro contou ter ido com a vítima para um parque de diversões, em Santo Antônio do Descoberto. Ele relatou que deixou Viviane com um casal e um rapaz. Porém, testemunhas afirmaram que apenas o homem e Viviane estavam no parque e não havia mais ninguém com eles.

“O celular da vítima foi localizado nas proximidades do córrego. A única digital no aparelho era desse suspeito. Ele pegou o celular da jovem e arremessou na mata. Diante das contradições, foi autuado por homicídio qualificado”, completou o delegado.

*Com informações da coluna Na Mira

Leia mais:

Homem é preso por tentativa de feminicídio contra ex-companheira em Manaus

Homem é procurado por tentativa de feminicídio ao esfaquear ex-companheira, em Manaus

Polícia Civil do Amazonas prende indivíduo pelo feminicídio da ex-namorada