Torcida esgota ingressos para duelo entre Vasco e Cruzeiro no Maracanã

Será grande a festa da torcida do Vasco para o confronto diante do líder Cruzeiro, no próximo domingo (12), no Maracanã, pela Série B.

O clube informou na manhã desta quarta-feira (8) que todos os 65 mil ingressos colocados à venda para o duelo estão esgotados.

Com a carga total de entradas comprada, o time da Colina assegura assim sua meta de ter casa cheia no principal palco do futebol carioca, assegurando assim um dos maiores públicos do ano no palco.



A casa cheia vai coroar a boa fase vivida pelo Vasco. Com a vitória por 3 a 2 sobre o Náutico, o clube chegou à segunda colocação da classificação, com 21 pontos, estabilizado no G-4.

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Zé Ricardo se pronuncia após saída do Vasco

Vasco joga contra o Náutico em Recife

Zé Ricardo troca Vasco por time japonês