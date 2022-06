Marcos Braz faz reunião com jogadores após demissão de Paulo Sousa

No aguardo da confirmação do novo treinador da equipe, o elenco rubro-negro segue sua programação normal

Na manhã desta sexta-feira (10), Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, fez reunião com jogadores para conversar e explicar a situação de momento no clube.

Após o anúncio da demissão de Paulo Sousa, na noite da última quinta-feira (9), a expectativa é de que Dorival Junior, que já assinou sua rescisão com o Ceará, seja anunciado nas próximas horas.

No aguardo da confirmação do novo treinador da equipe, o elenco rubro-negro segue sua programação normal. Sem um auxiliar técnico permanente na comissão do clube, Mário Jorge, junto a outros três profissionais do sub-20 (um preparador de goleiro, um auxiliar técnico e um preparador físico), comanda a atividade desta sexta (10), em Atibaia.

Mesmo já sabendo de sua demissão, Paulo Sousa comandou normalmente o time do Flamengo nas atividades no campo.

Após o treinamento, o português foi convocado para uma reunião com os dirigentes rubro-negros e de lá, ficou sabendo do seu desligamento. O Mister ficou à frente da equipe por cinco meses e teve um aproveitamento de 66,7%. Ao todo, foram 32 partidas disputadas com 19 vitórias, sete empates e seis derrotas, e deixa o Mais Querido sem nenhum título conquistado.

Em busca de bons resultados para voltar a pontuar e subir na tabela de classificação, o Flamengo já se prepara para o próximo compromisso da temporada. Neste sábado (11), o time entra em campo contra o Internacional, às 21h (horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Fla é o 14° colocado na tabela, com 12 pontos. Já o time gaúcho é o sétimo, somando 15.

