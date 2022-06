“Estamos preparados para um grande jogo”, diz Robertinho do Amazonas FC sobre confronto

Manaus (AM)- Líder do grupo A1 da Série D do Campeonato Brasileiro, o Amazonas Futebol Clube volta a campo no domingo (19), às 15h, para enfrentar o São Raimundo-AM, no estádio Ismael Benigno (Colina).

O jogo marca o confronto entre os dois representantes do Estado na competição, que no duelo do turno terminou empatado em 2 a 2.

Para a partida diante do vice-líder da chave com quatro pontos a menos que a Onça-pintada, o volante aurinegro Robertinho espera encontrar dificuldades, já que o adversário vem numa crescente e de resultados positivos, além de poder contar com o apoio do seu torcedor, mas garante que o time está pronto.

“A gente sabe do ambiente que vai estar propício para o time deles, com certeza vai ter mais torcedores deles, mas estamos acostumados com o campo. Treinamos lá, sabemos como é jogar um clássico e vamos para ganhar o jogo. Estamos preparados para fazer um grande jogo e que seja um grande espetáculo para quem for assistir”, declarou o camisa 8.

O duelo frente ao São Raimundo marca o encontro do Amazonas com a única equipe que ainda não foi derrotada pelo time do técnico Rafael Lacerda na Série D. No primeiro confronto do turno, empate por 2 a 2. O meia Rafael Tavares e o zagueiro Lucão marcaram para a Onça-pintada na ocasião.

