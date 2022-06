Amazonas FC anuncia contratação de meio-campista

O próximo duelo da Onça-pintada na Série D do Campeonato Brasileiro será no próximo domingo (19), às 15h, no estádio Ismael Benigno (Colina)

Manaus (AM)- Titular absoluto na campanha que garantiu o título da Série A3 do Campeonato Paulista ao Noroeste, o meia Marco Goiano é o novo reforço do Amazonas Futebol Clube para a sequência da Série D do Brasileiro.

O atleta já participou do treino com seus novos companheiros na manhã desta terça-feira (14), no CT do Nacional.

“Feliz, motivado, conheço vários jogadores por ter jogado junto ou contra. O grupo é qualificado, não à toa a rapaziada já tem seis vitórias e três empates, está com a liderança da chave e com invencibilidade. Então é manter firme o foco e humildade para trabalhar”, declarou o atleta.

Natural de Goiânia (GO), Marco Vinicius Faleiro de Siqueira, o Marco Goiano, tem 35 anos e chega ao Aurinegro para sua segunda passagem no futebol amazonense. Em 2020, ele atuou pelo Fast Clube.

Na carreira, acumula passagens por Canedense-GO, Iporá-GO, Bonsucesso-RJ, Fortaleza-CE, Duque de Caxias-RJ, Volta Redonda-RJ, Macaé-RJ, Tupi-MG, Remo-PA, Moto Club-MA, Uberlândia-MG, Bragantino-PA, Jaraguá-GO, ABD FC-GO e Interporto-TO.

O próximo duelo da Onça-pintada na Série D do Campeonato Brasileiro será no próximo domingo (19), às 15h, no estádio Ismael Benigno (Colina). Líder do grupo A1 da competição, com 21 pontos, o Amazonas encara o São Raimundo, segundo colocado com 17, em confronto válido pela 10ª rodada.

