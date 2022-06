População de Iranduba critica nomeação de Augusto Ferraz como presidente do Nacional FC

Iranduba (AM) – Conhecido por sua gestão que chama a atenção pelos contratos milionários e pelas denúncias de abuso de poder econômico e político, o prefeito de Iranduba, Augusto Ferraz (Democratas), foi empossado presidente do Nacional Futebol Clube, no mandato de 2022 a 2025.

O Nacional FC é um clube de futebol com sede em Manaus (AM) e foi o primeiro clube do Norte do país a disputar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Após a cerimônia de posse, que ocorreu no dia 28 de maio, Augusto Ferraz revelou como será sua gestão à frente do clube azulino, ao lado dos vice-presidentes José Maria Jr e Nazareno Pereira.

“A nossa gestão será compartilhada, onde nós vamos tomar decisões juntos, para que a gente possa realmente dar uma qualidade melhor ao nosso futebol. Com isso, a gente possa resgatar a nossa credibilidade futebolística”, pontuou.

Diante da situação, populares de Iranduba demostraram insatisfação com a atitude do prefeito de colocar um clube de futebol manauara à frente das necessidades do município. Após passarem uma semana sem água, moradores de Iranduba foram às ruas para protestar contra a gestão do prefeito, que os deixou em meio às moscas.

Morador de Cacau Pirêra – distrito de Iranduba – há 20 anos, Frank do Cacau alegou que durante esse período nunca viu a população do município sofrer tanto como sofre atualmente. Além de lidarem com a realidade presente na cidade, os irandubenses também vivem outra dificuldade: terem suas casas invadidas pelas águas da cheia.

“É um descaso! Como que pode? O povo aqui sofrendo com a enchente, sem assistência médica, sem água potável é uma situação crítica e lamentável. Moro aqui há 20 anos e nunca vi isso acontecer. São vários problemas e parece que o prefeito tem raiva de Cacau Pirêra, só pode. Com todos esses problemas, o prefeito de Iranduba é empossado como presidente de um clube de futebol da capital enquanto a população segue desassistida. É muito triste, infelizmente o município está abandonado. Esse prefeito foca em coisas que não são benéficas e nem prioritárias para a população”, destacou.

A comunidade de Nova Veneza possui a maior área das comunidades do município e sofre com o descaso e o uso inadequado do dinheiro público. Apesar do distrito ficar situada próximo a Manaus e ao Iranduba, padecem de problemas crônicos na área da saúde, educação e telefonia.

O morador Alceu Fernandes, de 79 anos, afirma que anda mais de 2 km diariamente para ter água potável para os afazeres básicos na residência.

“Moro há 8 anos em Cacau Pirêra e eu nunca tive água potável. Mesmo na cheia, tenho que me sacrificar para buscar a água para os afazeres na minha residência”, pontuou.

Investigações

O Ministério Público do Amazonas (MP-AM) abriu investigação, no dia 23 de maio, sobre possíveis irregularidades cometidas pela Prefeitura de Iranduba.

O prefeito Augusto Ferraz é investigado pelo MP-AM por um contrato feito com uma empresa de serviços funerários pelo valor de R$ 300 mil. Segundo o MP, há suspeitas de irregularidades no Pregão Eletrônico n 016/2021 por não mostrar clareza nos serviços de seriam realizados pela empresa.

No documento, o Ministério Público afirma que vai apurar possíveis danos aos cofres públicos e danos coletivos na contratação da empresa pelo prefeito.

Gastos

A gestão de Ferraz também chama atenção por conta de gastos milionários. Apenas no mês de junho, três contratações foram alvos de denúncias. A contratação de transporte escolar terrestre nas escolas municipais das zonas rurais custou mais de R$ 3,2 milhões, conforme pregão eletrônico nº 003/2022-CPL/PMI, que indicou prestador de serviço.

Além disso, a aquisição de mobiliário escolar para a rede pública de ensino exigiu R$ 2,4 milhões dos cofres públicos, conforme pregão eletrônico nº 005/2022 – SRP/CPL, que elegeu seis fornecedores.

A compra de equipamentos médico-hospitalares para atender o Hospital Regional Hilda Freire custou R$ 402 mil, no pregão eletrônico nº 009/2022 – CPL.

Ainda em março deste ano, o prefeito de Iranduba assinou um contrato suspeito com uma empresa investigada pelo Ministério Público Federal (MPF) e irá receber da prefeitura mais de R$ 119 mil. O proprietário da empresa beneficiada Yem Serviços Técnicos e Construções – Eireli já foi denunciado em 2020 por falsificação de documentos públicos em Urucurituba.

A empresa também já teve o nome envolvido em uma investigação do MPF em 2018 em São Gabriel da Cachoeira para apurar denúncia sobre desvios de recursos do Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica (Fundeb) para reformas e ampliação de escolas da cidade sem que as obras tivessem ocorrido.

Em abril, foi publicada a contratação de empresa de fora do Amazonas realizar serviços de reforma predial na cidade, que fica na Região Metropolitana de Manaus. A empresa vencedora da licitação A L R M CONSTRUÇÕES, segundo dados da Receita Federal, fica em Cabedelo, interior da Paraíba e receberá mais de R$ 10 milhões para a execução dos serviços.

Posicionamento

O Em Tempo entrou em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Iranduba. Até o fechamento desta matéria não houve retorno da comunicação do prefeito Augusto Ferraz.

