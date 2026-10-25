ELEIÇÕES 2026

Amazonas escolhe governador neste domingo (25), em disputa entre Omar Aziz e Maria do Carmo. Mais de 2,8 milhões de eleitores podem votar.

Os eleitores do Amazonas vão às urnas neste domingo (25) para decidir quem será o próximo governador do estado. A disputa será entre o senador Omar Aziz (PSD) e a empresária e professora Maria do Carmo (PL), que chegaram ao segundo turno após receberem as duas maiores votações na primeira etapa do pleito, realizada em 4 de outubro. Ao todo, 2.801.182 eleitores estão aptos a participar da votação no estado, segundo dados divulgados pela Agência Brasil com base nas informações eleitorais.

Omar Aziz terminou o primeiro turno na liderança, com 841.846 votos, o equivalente a 40,63% dos votos válidos. Maria do Carmo ficou em segundo lugar, com 507.335 votos, correspondentes a 24,49%. A diferença entre os dois foi de 334.511 votos. Como nenhum dos candidatos ultrapassou a metade dos votos válidos na primeira votação, a escolha do próximo chefe do Executivo estadual ficou para o segundo turno.

Na sequência da apuração, Roberto Cidade (União Brasil) recebeu 453.896 votos, alcançando 21,91% dos votos válidos, enquanto David Almeida (Avante) obteve 218.490 votos, o equivalente a 10,54%. Cabo Daciolo (Mobiliza), Isael Munduruku (Rede) e Gilberto Vasconcelos (PSTU) também participaram da disputa, mas não avançaram para a etapa final.

Perfil do eleitorado

O eleitorado amazonense é composto majoritariamente por mulheres, que representam 51% dos aptos a votar, enquanto os homens correspondem a 49%. Entre os eleitores que declararam cor ou raça, 75,93% se identificaram como pardos, 10,53% como brancos, 9,27% como indígenas, 3,81% como pretos e 0,46% como amarelos. Os números demonstram a diversidade da população que participará da decisão sobre os rumos políticos do estado.

O tamanho e a distribuição do eleitorado tornam a votação no interior e nas comunidades de difícil acesso um componente importante do processo eleitoral. No Amazonas, as distâncias entre municípios, a dependência do transporte fluvial e as particularidades geográficas exigem planejamento logístico para garantir que os eleitores possam exercer o direito ao voto.

Trajetória dos candidatos

Aos 68 anos, Omar Aziz é engenheiro civil e tem uma trajetória política que inclui os cargos de deputado estadual, vice-prefeito de Manaus, vice-governador e governador do Amazonas. Atualmente no segundo mandato como senador, ele concorre ao Executivo estadual com a experiência de quem já esteve à frente do governo.

Professora Maria do Carmo, de 66 anos, é natural de Manaus e tem formação em Ciências Contábeis e Direito. Empresária, contadora, advogada e educadora, ela já disputou uma vaga como suplente ao Senado, em 2022, e integrou uma chapa como candidata a vice-prefeita da capital em 2024. Nesta eleição, disputa pela primeira vez o cargo de governadora.

Decisão nas urnas

O resultado deste domingo definirá quem comandará o governo do Amazonas no próximo mandato. A votação representa o encerramento de uma disputa que mobilizou diferentes forças políticas e colocou dois projetos distintos diante dos eleitores. O candidato que conquistar mais da metade dos votos válidos será eleito governador, excluídos da contagem os votos brancos e nulos.

A expectativa é que a participação dos eleitores e a apuração dos votos definam o futuro político do estado. Além da escolha do próximo governador, o resultado deverá estabelecer a composição de forças políticas que terá influência sobre as decisões administrativas e os debates públicos nos próximos anos.

LEIA MAIS:

Omar anuncia Hospital do Idoso e retomada de centros de convivência no Amazonas