ELEIÇÕES 2026

Pesquisa Pontual aponta vantagem de 21,2 pontos sobre Maria do Carmo na véspera do segundo turno; no interior, diferença chega a 42,8 pontos percentuais.

O candidato Omar Aziz (PSD) aparece com 60,6% das intenções de votos válidos para o Governo do Amazonas, contra 39,4% da professora Maria do Carmo (PL), segundo pesquisa da Pontual Pesquisas divulgada na manhã deste sábado (24), véspera do segundo turno das eleições. O levantamento apresenta os números da disputa tanto na capital quanto no interior e aponta vantagem de Omar nos dois recortes geográficos.

No resultado estadual, a diferença entre os candidatos é de 21,2 pontos percentuais. O desempenho de Omar é impulsionado principalmente pelo interior, onde alcança 71,4% dos votos válidos, contra 28,6% de Maria do Carmo — uma distância de 42,8 pontos percentuais.

Em Manaus, a disputa é mais apertada. Omar registra 51,7% dos votos válidos, enquanto Maria do Carmo aparece com 48,3%, uma diferença de 3,4 pontos percentuais.

De acordo com os dados divulgados pela Pontual, foram realizadas 2 mil entrevistas entre os dias 16 e 22 de outubro de 2026. A pesquisa tem margem de erro de 2,19 pontos percentuais, nível de confiança de 95% e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AM-09364/2026. A estatística responsável é Alice Nascimento de Assis, registro Conre-7 nº 9079.

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