ELEIÇÕES 2026

Candidato do PL classificou a campanha do segundo turno como “alegre e limpa” e afirmou que o Brasil precisa de mudança.

“Muito feliz com a campanha desse segundo turno, uma campanha alegre e limpa. Chegou a hora da mudança. O Brasil não aguenta mais, a vida de todo mundo piorou”, afirmou.

Ele também mencionou preocupações com a segurança pública e a situação financeira das famílias, como o medo de andar à noite nas ruas, de faltar comida e de não conseguir pagar as contas.

O governador eleito do Rio de Janeiro, Douglas Ruas (PL), chegou à escola pouco antes de Flávio para acompanhá-lo durante a votação.

Candidato seguirá para Brasília

No primeiro turno, Flávio acompanhou a votação da esposa em outra escola da Tijuca. Na ocasião, os dois foram vaiados. Para este domingo, a campanha não informou se o candidato acompanharia novamente o voto da mulher.

Após votar, Flávio seguiu a programação prevista para Brasília, onde acompanharia a apuração dos resultados ao lado de familiares e aliados, repetindo o procedimento adotado no primeiro turno.

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