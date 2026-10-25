ELEIÇÕES 2026

Japão concentra a maior diferença de votos a favor do candidato do PL; Lula venceu em cinco países da Ásia e da Oceania.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) recebeu mais votos que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em seis países da Ásia no segundo turno das eleições de 2026. Os resultados foram registrados nos boletins de urna divulgados neste domingo (25), após o encerramento da votação nesses locais.

O candidato do PL superou Lula no Japão, nas Filipinas, na Indonésia, na Malásia, na Tailândia e em Taiwan. Os dados constam nos boletins de urna das seções eleitorais no exterior, disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Japão registra maior diferença de votos

Entre os resultados disponíveis, o Japão apresentou a maior diferença entre os candidatos. Flávio Bolsonaro recebeu 28.538 votos, enquanto Lula obteve 7.098. O candidato do PL conquistou 80,08% dos votos válidos, contra 19,92% do petista.

No total, os resultados dos 11 países da Ásia e da Oceania mostram que Flávio ficou à frente em seis nações, enquanto Lula recebeu mais votos na Austrália, na China, na Coreia do Sul, na Nova Zelândia e em Singapura.

Veja os votos por país

Os boletins de urna registraram os seguintes resultados para os dois candidatos:

Japão: Flávio Bolsonaro recebeu 28.538 votos (80,08%), contra 7.098 de Lula (19,92%).

Flávio Bolsonaro recebeu 28.538 votos (80,08%), contra 7.098 de Lula (19,92%). Filipinas: Flávio recebeu 39 votos (59,09%), enquanto Lula obteve 27 (40,91%).

Flávio recebeu 39 votos (59,09%), enquanto Lula obteve 27 (40,91%). Indonésia: Flávio somou 23 votos (60,53%), contra 15 de Lula (39,47%).

Flávio somou 23 votos (60,53%), contra 15 de Lula (39,47%). Malásia: Flávio recebeu 44 votos (51,76%), enquanto Lula teve 41 (48,24%).

Flávio recebeu 44 votos (51,76%), enquanto Lula teve 41 (48,24%). Tailândia: Flávio obteve 60 votos (51,72%), contra 56 de Lula (48,28%).

Flávio obteve 60 votos (51,72%), contra 56 de Lula (48,28%). Taiwan: Flávio recebeu 130 votos (58,04%), enquanto Lula somou 94 (41,96%).

Malásia registra mudança em relação ao primeiro turno

Na Malásia, a diferença entre os candidatos foi de apenas três votos. Flávio Bolsonaro recebeu 44 votos, contra 41 de Lula, conforme o boletim de urna de Kuala Lumpur.

O resultado inverteu a posição dos candidatos em relação ao primeiro turno, quando Lula havia recebido 44 votos, enquanto Flávio somou 27.

Na Tailândia, a diferença também foi pequena: quatro votos separaram os dois candidatos. Já no Japão, Flávio recebeu 21.440 votos a mais que Lula.

Por que os resultados do exterior aparecem antes?

Países da Ásia e da Oceania estão à frente do Brasil no fuso horário. Na Nova Zelândia, por exemplo, a votação começou às 16h de sábado (24), pelo horário de Brasília, quando já eram 8h de domingo no horário local.

O boletim de urna registra os votos de uma seção eleitoral e pode ser consultado após o encerramento da votação. A totalização reúne os registros nos sistemas da Justiça Eleitoral.

Segundo o TSE, a divulgação dos resultados da eleição presidencial, incluindo os votos recebidos no exterior, ocorre simultaneamente a partir das 17h, pelo horário de Brasília.

No Brasil, a votação ocorre das 8h às 17h, também pelo horário de Brasília. Eleitores que estiverem na fila no momento do encerramento poderão votar.

Os resultados registrados no exterior fazem parte da eleição presidencial brasileira, mas não determinam isoladamente o resultado nacional. A vitória no segundo turno depende da maioria dos votos válidos apurados em todo o país e no exterior.

LEIA MAIS:

Flávio Bolsonaro vota no Rio e pede que eleitores compareçam às urnas