ELEIÇÕES 2026

Presidente estava acompanhado de Janja, Geraldo Alckmin e aliados políticos; antes de votar, agradeceu o apoio recebido durante a campanha e criticou o adversário.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, votou por volta das 10h deste domingo (25), na Escola Estadual João Firmino Correia de Araújo, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Ele disputa o segundo turno das eleições presidenciais de 2026 com o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Lula chegou acompanhado da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e de aliados políticos. Também estavam presentes Fernando Haddad (PT), Simone Tebet e Marina Silva, que participaram da campanha eleitoral em São Paulo.

Lula agradece apoio e critica adversário

Antes de seguir para o local de votação, Lula conversou com jornalistas e agradeceu o apoio recebido durante a campanha. O presidente afirmou que nunca havia presenciado manifestações de carinho como as que recebeu no segundo turno.

“Vou votar agradecido ao povo brasileiro”, declarou.

O petista também criticou Flávio Bolsonaro e o acusou de mentir durante a campanha. Lula afirmou acreditar que os eleitores não escolherão um candidato que, segundo ele, não diz a verdade. As declarações foram feitas antes de o presidente chegar à seção eleitoral.

Lula acompanha apuração em São Paulo

Após votar, a previsão era que Lula retornasse à residência na capital paulista. A campanha petista organizou o acompanhamento da apuração no Hotel InterContinental, em São Paulo, ao lado de familiares e aliados políticos. <Cite refs={[“turn330968search15”]}/>

No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, Flávio Bolsonaro obteve 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula recebeu 45,16%, segundo os resultados eleitorais divulgados.

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