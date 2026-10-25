ELEIÇÕES 2026

Candidato do PSD esteve acompanhado dos três filhos e de Alessandra Campêlo; levantamentos apontam vantagem de até 21,2 pontos sobre Maria do Carmo.

Manaus (AM) – O candidato ao Governo do Amazonas Omar Aziz (PSD) votou por volta das 9h50 deste domingo (25), em Manaus, no segundo turno das eleições estaduais. Ele chegou ao local acompanhado dos três filhos e da candidata a vice-governadora, Alessandra Campêlo (PSD).

Após votar, Omar falou sobre os desafios do estado e defendeu a ampliação dos serviços públicos, especialmente nas áreas de saúde, segurança e educação.

“Hoje, a população do Amazonas ainda precisa de melhorias. Precisa de um governo mais presente na vida das pessoas, para que a gente possa melhorar, de fato, a vida dessas pessoas”, declarou.

A votação do candidato atraiu equipes de imprensa, que acompanharam sua chegada e permanência no local.

Pesquisas apontam Omar Aziz com cerca de 60% dos votos válidos

Omar Aziz chegou ao segundo turno na liderança das pesquisas de intenção de voto. Levantamentos divulgados na véspera da eleição indicaram vantagem do candidato do PSD sobre a adversária, Professora Maria do Carmo (PL).

Pesquisa da Quaest, divulgada em 24 de outubro, apontou Omar com 59% dos votos válidos, contra 41% de Maria do Carmo. O levantamento ouviu 2.154 eleitores nos dias 23 e 24 de outubro, com margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

Já a pesquisa da Pontual, divulgada no sábado (24), registrou 60,6% dos votos válidos para Omar e 39,4% para Maria do Carmo, uma diferença de 21,2 pontos percentuais.

Os levantamentos colocaram Omar como favorito na disputa, embora pesquisas eleitorais representem um retrato das intenções de voto no período em que foram realizadas, e não uma garantia do resultado das urnas.

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