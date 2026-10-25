ELEIÇÕES 2026

Candidata do PL chegou acompanhada do marido, do vice Coronel Aníbal e de aliados políticos; ela defendeu uma eleição consciente e falou em mudança.

Manaus (AM) – A candidata ao Governo do Amazonas Professora Maria do Carmo (PL) votou por volta das 9h45 deste domingo (25), em Manaus, no segundo turno das eleições estaduais. Ela chegou acompanhada do marido, o empresário Wellington Lins, do candidato a vice-governador, Coronel Aníbal, da deputada estadual Débora Menezes e de outros aliados políticos.

Após votar, Maria do Carmo demonstrou otimismo com o resultado da eleição e destacou a importância da participação dos eleitores na escolha do próximo governador do Amazonas.

“Creio que a gente vai ter uma adesão maciça do povo do Amazonas para essa eleição, que é tão decisiva para o nosso país e para o nosso estado. A expectativa é de que realmente a gente tenha uma eleição consciente e que a gente saia vencedor após a apuração dos votos”, afirmou.

Candidata defende mudança no Amazonas

Maria do Carmo também disse acreditar que os eleitores compreenderam a necessidade de mudanças no estado e reforçou a confiança no resultado das urnas.

“Estou bem otimista quanto a isso, porque o povo entendeu que a gente precisa de mudança”, declarou.

Primeira disputa como candidata ao governo

Empresária, professora e reitora do Centro Universitário Fametro, Maria do Carmo disputa pela primeira vez uma eleição como candidata titular ao Governo do Amazonas. Ela já havia participado de outras disputas eleitorais: em 2022, concorreu como suplente na chapa de Arthur Virgílio Neto ao Senado e, em 2024, foi candidata a vice-prefeita de Manaus na chapa de Capitão Alberto Neto.

No primeiro turno deste ano, Maria do Carmo recebeu cerca de 24,5% dos votos válidos e avançou para a etapa decisiva da eleição ao lado de Omar Aziz.

Pesquisas apontaram vantagem de Omar Aziz

Na véspera do segundo turno, levantamentos eleitorais indicavam vantagem de Omar Aziz sobre Maria do Carmo. Pesquisa Quaest divulgada em 24 de outubro apontou o candidato do PSD com 59% dos votos válidos, contra 41% da candidata do PL.

Uma compilação de seis pesquisas divulgadas entre 8 e 24 de outubro também mostrou Omar numericamente à frente, com diferenças que variavam de seis a 21,2 pontos percentuais, conforme o instituto. Os resultados representam as intenções de voto no período das entrevistas e não garantem o resultado das urnas.

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