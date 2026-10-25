ELEIÇÕES 2026

Tribunal informou que ocorrências em Autazes, Parintins, Itacoatiara e Lábrea foram atendidas sem comprometer a votação; operação mobiliza milhares de agentes.

Manaus (AM) – O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) informou, na manhã deste domingo (25), que o segundo turno das eleições de 2026 começou com tranquilidade na capital e no interior do estado, apesar de ocorrências como focos de incêndio em municípios do interior e um acidente de trânsito envolvendo uma equipe eleitoral.

Durante coletiva de imprensa, representantes da Justiça Eleitoral e das forças de segurança afirmaram que as situações receberam atendimento e não haviam comprometido o andamento da votação até aquele momento.

“É um momento importante em que decidimos o destino do nosso país em clima de paz e democracia. O TRE-AM trabalha para garantir o exercício do voto de forma integral e transparente”, afirmou a presidente do tribunal, desembargadora Carla Maria Santos dos Reis.

Incêndios atingem municípios do interior

As equipes de segurança atuaram no combate a focos de incêndio identificados em Autazes, Parintins e Itacoatiara. Em Autazes, servidores do cartório eleitoral relataram dificuldades de deslocamento para comunidades rurais devido à fumaça.

Segundo o secretário de Segurança Pública do Amazonas, coronel Anézio Brito de Paiva, o monitoramento das áreas afetadas começou imediatamente para evitar impactos sobre o processo eleitoral.

A operação mobilizou o Corpo de Bombeiros, brigadistas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e apoio aéreo das Forças Armadas.

Em Parintins, aeronaves atuaram no combate ao fogo em uma área indígena. Em Itacoatiara, as forças de segurança mobilizaram uma aeronave KC-390 para auxiliar no controle do incêndio.

“O nosso cidadão pode ir com tranquilidade e segurança exercer seu direito ao voto. (…) O quadro geral é de muita tranquilidade”, afirmou o secretário.

Acidente deixa equipe eleitoral com ferimentos leves

Outra ocorrência envolveu o tombamento de um veículo que transportava duas colaboradoras do cartório eleitoral e um policial militar. O acidente aconteceu no trajeto entre Boca do Acre e a comunidade de Remansinho do Rio Caeté, em Lábrea.

Os ocupantes foram encaminhados ao hospital de Acrelândia, receberam atendimento médico e tiveram alta após sofrerem escoriações leves.

O assessor de Gestão de Eleições do TRE-AM, Marcelo Jodson Sussuarana Lira, informou que as colaboradoras retornaram às atividades e que as urnas eletrônicas transportadas permaneceram preservadas e em funcionamento.

TRE-AM contesta informação sobre indígenas

Durante a coletiva, a presidente do TRE-AM também contestou uma publicação nas redes sociais que apontava falta de alimentação e suporte a indígenas que foram votar em Atalaia do Norte.

Segundo a magistrada, a informação não correspondia à realidade. Ela afirmou que o tribunal acionou as providências cabíveis junto à Polícia Federal.

“Trata-se de uma notícia falsa. Reafirmo aos senhores que não é verdade, está tudo em paz em Atalaia do Norte”, declarou.

A presidente recomendou que a população consulte os canais oficiais antes de compartilhar informações sobre o processo eleitoral.

Forças de segurança mobilizam milhares de agentes

A operação para garantir a votação no Amazonas reúne militares, policiais e equipes de diferentes instituições, especialmente para atender comunidades de difícil acesso e transportar urnas e profissionais.

De acordo com o comandante militar da Amazônia, general de Exército Luiz Gonzaga Viana Filho, as Forças Armadas mobilizaram 4.824 militares, sendo 3.947 do Exército, 497 da Marinha e 380 da Força Aérea Brasileira.

A estrutura inclui 12 aeronaves, 133 embarcações e 176 viaturas, com atuação prevista em 679 locais de votação.

A Polícia Militar do Amazonas também mobilizou mais de 2.700 policiais para atuar em 998 locais de votação na capital e no interior.

Já o corregedor regional da Polícia Federal no Amazonas, delegado Fábio Sandro Pessoa Pegado, informou que, até o horário da coletiva, a instituição não havia recebido registros de ocorrências eleitorais no estado. Ele divulgou o WhatsApp (92) 98629-8862 para receber denúncias de possíveis crimes eleitorais.

O Ministério Público Eleitoral também acompanha a votação e fiscaliza possíveis irregularidades, como boca de urna, propaganda irregular e distribuição de material de campanha em desacordo com a legislação.

Manaus mobiliza agentes de trânsito e transporte

Na capital, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) mobilizou cerca de 300 agentes de trânsito e fiscais de transporte, distribuídos em aproximadamente 100 escolas.

O trabalho busca organizar o tráfego, evitar congestionamentos e coibir situações como estacionamento em fila dupla nas proximidades dos locais de votação.

Segundo o diretor-presidente do IMMU, Elson Andrade, a gratuidade do transporte coletivo e o atendimento a pessoas com deficiência funcionam das 4h às 18h.

O serviço Transporta também está disponível para pessoas com dificuldade de locomoção. A equipe busca o usuário em casa, leva-o até a seção eleitoral e, após a votação, faz o retorno à residência.

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