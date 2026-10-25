ELEIÇÕES 2026

Prefeito de Manaus defendeu diálogo com os futuros governos estadual e federal e apontou desafios da mobilidade urbana.

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, Renato Júnior (Avante), afirmou neste domingo (25) que manterá diálogo com o presidente da República e o governador do Amazonas eleitos no segundo turno das eleições de 2026, independentemente do resultado das urnas. No segundo turno da disputa estadual, o prefeito declarou apoio a Omar Aziz (PSD) e destacou a importância da cooperação entre os governos para atender às demandas da capital.

Renato Júnior votou na Escola Estadual Senador Petrônio Portella, no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus. Após registrar o voto, afirmou que a campanha eleitoral terminou e que agora cabe à população definir os próximos governantes.

“Seja lá quem quer que seja eleito no Amazonas ou no Brasil, como prefeito de Manaus eu vou dialogar”, declarou.

O prefeito também defendeu que a capital seja respeitada pelos governos estadual e federal, considerando a dimensão da cidade e sua importância para o Amazonas. Segundo ele, a articulação entre as diferentes esferas de governo é necessária para tratar dos problemas enfrentados pela população.

Mobilidade urbana é apontada como desafio

Ao falar sobre as demandas de Manaus, Renato Júnior apontou a mobilidade urbana como um dos principais desafios da capital. O tema envolve a circulação de veículos, o transporte coletivo e as condições de deslocamento dos moradores.

O prefeito destacou a necessidade de diálogo com o próximo governador para discutir medidas voltadas à infraestrutura e à mobilidade. Ele também mencionou intervenções urbanas em andamento, como a construção de um viaduto e a recuperação de estruturas viárias.

Transporte público gratuito no segundo turno

Durante a votação deste domingo, Renato Júnior também comentou a operação do transporte público em Manaus. Segundo o prefeito, os ônibus começaram a circular gratuitamente às 4h, com previsão de manutenção da gratuidade até as 18h.

Os veículos do transporte complementar, conhecidos como “amarelinhos”, também foram liberados para auxiliar no deslocamento dos eleitores até os locais de votação.

O prefeito afirmou que a estrutura foi organizada para facilitar o acesso às urnas durante o segundo turno. Ele ressaltou ainda que a administração municipal pretende manter a interlocução com os governos estadual e federal para tratar das necessidades da capital.

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