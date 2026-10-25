ELEIÇÕES 2026

Ministro do STF afirmou que a decisão deve ser cumprida nos locais onde a votação ainda não foi encerrada.

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF) , esclareceu há pouco que a decisão que determinou a prorrogação da votação até as 19h deverá ser cumprida nos locais em que as urnas ainda não foram fechadas.

Mais cedo, Zanin decidiu ampliar o horário de votação até as 19h em todo o país. No Amazonas, até 18h.

A medida foi tomada em resposta a ação protocolada pela campanha do candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após registros de restrições na circulação do transporte coletivo em diversas cidades do país.

Ao analisar o caso, Zanin considerou que os relatos de falta de transporte são graves e determinou que a votação deve ser mantida por mais duas horas.

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