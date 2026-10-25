Medida

Prefeitura anunciou a ampliação do benefício neste domingo (25), após decisão que prorrogou a votação do segundo turno em seções eleitorais ainda abertas.

Manaus (AM) – A gratuidade do transporte público coletivo em Manaus será mantida até as 20h deste domingo (25), no horário local, após a decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), de ampliar o horário de votação do segundo turno das eleições de 2026.

O anúncio foi feito pela Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU). A medida busca garantir o deslocamento dos eleitores durante o período adicional de votação.

Em nota, a prefeitura informou que o IMMU continuará acompanhando a operação do transporte público para assegurar o atendimento à população durante o processo eleitoral.

A extensão da gratuidade ocorre após a determinação de prorrogar a votação até as 19h nas seções eleitorais que ainda estavam abertas, conforme os esclarecimentos divulgados pela Justiça Eleitoral.

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