Representação

Cheila Moreira, do PT, assume a vaga de Omar Aziz no Senado após a eleição do parlamentar para o Governo do Amazonas.

O PT do Amazonas passará a contar com uma cadeira no Senado Federal com a chegada de Cheila Vieira Moreira ao mandato, após a vitória de Omar Aziz (PSD) para o Governo do Amazonas neste domingo (25). Primeira suplente do senador, a pedagoga e ex-vereadora de Itacoatiara assumirá a vaga até o fim do mandato, previsto para 2030. A mudança, somada à eleição de Joana Darc para a Câmara dos Deputados, amplia a representação feminina do Amazonas no Congresso Nacional.

Filiada ao PT, Cheila é especialista em Administração Escolar pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e construiu sua trajetória política com atuação no Legislativo municipal e experiência como assessora parlamentar. Sua chegada ao Senado fortalece a presença do partido na representação federal do Amazonas e abre espaço para que pautas sociais, educacionais e demandas dos municípios do interior ganhem voz na Casa.

“Será uma grande honra ocupar uma cadeira no Senado Federal. Lá, é o centro das grandes discussões e legislações, que impactam na vida dos brasileiros. Nossa bancada é pequena no comparativo com outros estados. Trabalharei incansavelmente para levar adiante os projetos que o senador Omar tem defendido brilhantemente, mas também procurarei dar minha marca pessoal apresentando projetos em benefício da população do meu estado, o meu querido Amazonas”, declarou Cheila anteriormente, ao comentar a possibilidade de assumir o cargo.

Trajetória política

Cheila iniciou sua carreira como assessora parlamentar, experiência que contribuiu para sua formação política e para a aproximação com representantes de movimentos sociais, educadores e lideranças comunitárias de diferentes municípios do Amazonas.

Em 2012, foi eleita vereadora de Itacoatiara. O reconhecimento de sua atuação levou à reeleição em 2016 e novamente em 2020, consolidando sua presença na política municipal e sua liderança na região.

Durante os mandatos, destacou-se pela defesa da educação pública, dos direitos das mulheres e das políticas sociais. Também apoiou iniciativas voltadas à ampliação dos serviços públicos de saúde, à melhoria da infraestrutura escolar e ao fortalecimento de programas destinados à população em situação de vulnerabilidade social.

Sua experiência no Legislativo municipal e a atuação partidária contribuíram para a construção de uma trajetória política ligada às pautas sociais e à participação popular.

PT Amazonas ganha representação no Senado

Com a chegada de Cheila Moreira, o PT do Amazonas passa a ocupar uma cadeira no Senado Federal, ampliando sua participação nas decisões políticas nacionais. A nova senadora terá a responsabilidade de representar os interesses do estado em debates, votações e discussões sobre políticas públicas que afetam tanto Manaus quanto os municípios do interior.

A mudança também representa um novo capítulo na participação feminina na política amazonense. Cheila integrará o grupo de mulheres que ocuparam uma cadeira no Senado representando o estado.

A primeira foi Eunice Michiles, que assumiu o mandato em 1979, após a morte do senador João Bosco de Lima, tornando-se a primeira mulher a ocupar uma cadeira no Senado Federal brasileiro. Posteriormente, Vanessa Grazziotin, eleita em 2010, e Sandra Braga, que assumiu o mandato em 2015, também representaram o Amazonas na Casa.

Agora, com a eleição de Omar Aziz para o governo estadual, Cheila Moreira assume o desafio de representar o Amazonas no Senado e levar ao Congresso as demandas da população, com atenção especial à educação, aos direitos das mulheres e às políticas sociais.

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