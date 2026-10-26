Política

“Saio de cabeça erguida, com gratidão e a consciência tranquila”. Foi com essa declaração que a Professora Maria encerrou, neste domingo (25), sua primeira disputa pelo Governo do Amazonas. Com 38,59% dos votos válidos no segundo turno, a candidata da coligação “Mudar é Urgente” – PL/Novo fez história ao se tornar a primeira mulher a chegar à etapa decisiva da eleição estadual.

Em uma campanha marcada pelo enfrentamento às estruturas tradicionais de poder, Maria conquistou uma votação expressiva, consolidando seu nome no cenário político amazonense e demonstrando a força de uma candidatura que chegou ao segundo turno sem o apoio das máquinas do Governo do Estado e da Prefeitura de Manaus.

“Enfrentamos um sistema poderoso e mostramos que existe uma parcela expressiva da população que acredita em um Amazonas diferente”, destacou a Professora Maria, ao agradecer a confiança dos eleitores que abraçaram seu projeto de mudança.

A candidata também reconheceu o resultado das urnas e parabenizou o senador Omar Aziz (PSD) pela vitória, mas deixou uma cobrança direta ao governador eleito. “Respeito a decisão das urnas e parabenizo Omar Aziz pela vitória. Espero que cumpra os compromissos assumidos com o povo do Amazonas, que merece respostas e não apenas promessas”, afirmou.

Uma candidatura que fez história

Empresária e professora, Maria entrou na disputa defendendo uma nova forma de governar, baseada na eficiência da gestão pública, no combate à corrupção e no rompimento com práticas da velha política.

Ao longo da campanha, percorreu o Amazonas, apresentou propostas para a saúde, segurança, geração de empregos e desenvolvimento do interior.

Para Maria, o resultado das urnas não apaga a trajetória construída nem a confiança depositada por milhares de amazonenses em um projeto alternativo de governo.

“A eleição termina hoje, mas a esperança de quem acreditou em nós merece respeito sempre”, declarou.

Ao encerrar sua manifestação, a Professora Maria reafirmou a gratidão aos eleitores e deixou uma mensagem de respeito à vontade popular e de compromisso com o futuro do Estado.

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