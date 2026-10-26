ELEIÇÕES 2026

Governador afirma que colaborará para uma passagem de gestão tranquila após Omar Aziz vencer o segundo turno com 61,42% dos votos válidos.

Manaus (AM) – O governador do Amazonas, Roberto Cidade, parabenizou Omar Aziz (PSD) pela vitória na disputa pelo Governo do Estado, neste domingo (25), e afirmou que conduzirá o processo de transição de gestão com transparência e responsabilidade.

O Amazonas elegeu, neste domingo, o governador mais votado de sua história. Omar Aziz conquistou 1.273.371 votos, equivalentes a 61,42% dos votos válidos, e venceu o segundo turno contra Maria do Carmo Seffair (PL). O resultado representa um recorde de votação absoluta para o cargo no estado.

Em publicação nas redes sociais, Cidade destacou a escolha dos eleitores amazonenses e afirmou que o resultado fortalece a democracia. O governador também reafirmou o compromisso de colaborar para que a mudança de comando do Executivo estadual ocorra de forma tranquila.

“O povo amazonense fez sua escolha, e a democracia sai fortalecida. Reafirmo meu compromisso com uma transição tranquila, responsável e transparente, sempre colocando o Amazonas em primeiro lugar”, escreveu.

A manifestação ocorre após a definição do resultado das eleições estaduais de 2026. A transição deverá preparar a passagem da administração estadual para a próxima gestão, com início previsto para janeiro de 2027.

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