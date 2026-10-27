ELEIÇÕES 2026

Presidente do PL reconheceu o resultado proclamado pelo TSE, mas questionou medidas adotadas às vésperas da votação.

Manaus (AM) – O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, divulgou nesta segunda-feira (26) uma nota oficial reconhecendo a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais de 2026. Apesar de reconhecer o resultado proclamado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o dirigente cobrou esclarecimentos sobre medidas que classificou como “eleitoreiras”, citando a ampliação dos gastos públicos com benefícios sociais às vésperas da votação.

No comunicado, Costa Neto afirmou que os questionamentos levantados precisam ser esclarecidos e declarou que o partido acompanhará os fatos. A manifestação ocorre um dia após o segundo turno, no qual Lula obteve 51,79% dos votos válidos, contra 48,21% do senador Flávio Bolsonaro (PL).

“Reconhecemos o resultado presidencial, proclamado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas entendemos que os questionamentos levantados precisam ser devidamente esclarecidos”, afirmou o presidente do partido na nota.

PL questiona gastos públicos antes da eleição

No documento, Valdemar Costa Neto afirmou que a ampliação dos gastos públicos com benefícios sociais às vésperas da votação levanta questionamentos sobre os efeitos dessas medidas para a igualdade de condições entre os candidatos.

O dirigente, porém, não apresentou na nota reproduzida detalhes sobre quais despesas ou programas específicos deveriam ser examinados. O partido declarou que pretende acompanhar os fatos e buscar esclarecimentos com transparência e respeito às instituições.

“O PL continuará firme, atuando com independência e responsabilidade na defesa da democracia, da liberdade e dos valores que representamos”, diz outro trecho do comunicado.

Flávio Bolsonaro contestou resultado após derrota

A posição divulgada pelo presidente do PL difere da manifestação feita por Flávio Bolsonaro após a confirmação da derrota. O senador afirmou que não reconheceria o resultado e declarou que pretende recorrer à Justiça para pedir a anulação da eleição.

Entre os pontos contestados pelo candidato está a decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que ampliou até as 19h o horário de votação nas seções eleitorais que ainda estavam abertas. A medida foi tomada após pedidos das duas campanhas.

A campanha de Lula relatou dificuldades no transporte público em diferentes localidades, enquanto a de Flávio apontou fortes chuvas em estados das regiões Sul e Sudeste. A decisão judicial, portanto, atendeu a solicitações apresentadas por ambas as candidaturas.

Resultado oficial deu vitória a Lula

Segundo os números divulgados após a apuração, Lula recebeu cerca de 64,2 milhões de votos, enquanto Flávio Bolsonaro obteve aproximadamente 59,8 milhões. A diferença foi de cerca de 4,4 milhões de votos.

Na nota, o PL reconheceu o resultado proclamado pela Justiça Eleitoral, mas

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