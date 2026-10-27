Suspeita de fuga

Relatos apontam possível passagem do senador pela Argentina, mas não há confirmação independente da saída do Brasil.

A Polícia Federal investiga informações sobre uma possível saída do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) do Brasil em direção à Argentina, após ele afirmar que uma decisão judicial o proibiu de deixar o país.

Relatos de dois aliados políticos apontam que o senador teria atravessado a fronteira com a Argentina e pretendia seguir para os Estados Unidos. A informação, no entanto, é contestada por pessoas próximas ao parlamentar, que negam a possibilidade de fuga. Até o momento, não há confirmação independente de que ele tenha cruzado a fronteira ou embarcado em um voo internacional.

As informações publicadas pela coluna apontam que a imprensa argentina noticiou a possível entrada de Flávio Bolsonaro no país vizinho. Segundo os relatos divulgados, ele teria utilizado a carteira de identidade para atravessar a fronteira.

Pessoas que afirmam que o senador deixou o Brasil dizem que a viagem teria sido planejada de última hora e mantida em sigilo, com conhecimento de apenas dois aliados. Já interlocutores próximos a Flávio afirmam que ele se sente perseguido após a derrota nas eleições presidenciais e diante das medidas judiciais.

Outro ponto citado nas informações é a movimentação de um jato particular Gulfstream G400, de matrícula LV-JQW, vinculado à empresa Baires Fly S.A. A aeronave teria previsão de partida de Puerto Iguazú, na Argentina, às 2h desta terça-feira (27), no horário local.

Até o momento, as informações sobre uma possível saída do senador do Brasil são contraditórias. Não há confirmação independente de que Flávio Bolsonaro tenha atravessado a fronteira ou embarcado na aeronave mencionada.

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