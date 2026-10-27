POLÍTICA

Casa Rosada afirma que não há registro migratório do senador nem plano de voo que inclua a família Bolsonaro.

O governo de Javier Milei negou, nesta terça-feira (27), que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tenha entrado na Argentina. As informações foram confirmadas à CNN Brasil, que apurou que as autoridades argentinas não registraram a entrada do parlamentar no país.

Na segunda-feira (26), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que Flávio entregasse o passaporte às autoridades no prazo de 24 horas. O senador, no entanto, não foi visto ao longo desta terça-feira.

A suspeita de que Flávio teria cruzado a fronteira entre Brasil e Argentina para embarcar em um voo particular com destino aos Estados Unidos foi divulgada pelo site argentino Infobae. Diante das informações, o governo brasileiro acionou autoridades argentinas para alertar sobre um possível risco de fuga do parlamentar.

Segundo a CNN Brasil, até o momento, o governo brasileiro não tem informações sobre o paradeiro do senador. Aliados de Flávio, por sua vez, afirmam que ele não deixou o país.

No fim da manhã desta terça-feira (27), a Casa Rosada confirmou oficialmente as informações apuradas pela CNN Brasil. Em comunicado, o governo argentino informou que a Direção Nacional de Migrações “não registrou qualquer entrada de Flávio Bolsonaro na República Argentina”.

O comunicado acrescentou que, após a repercussão sobre a presença de uma aeronave particular no Aeroporto Internacional de Iguazú, as autoridades realizaram os controles necessários do avião e da tripulação.

A Casa Rosada também afirmou que a documentação da empresa proprietária da aeronave está regular e que “não foi apresentado nenhum plano de voo que inclua a família Bolsonaro”.

À CNN Brasil, o Ministério da Segurança da Argentina, responsável pelo departamento de Imigração e pela Polícia de Segurança Aeroportuária, também declarou que Flávio Bolsonaro não entrou no país. De acordo com o governo de Milei, não houve sequer um pedido do senador para ingressar em território argentino.

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