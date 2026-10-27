Agradecimento

Na Assembleia Legislativa, vice-governadora eleita destacou a votação histórica da chapa e reafirmou o compromisso de trabalhar pelo Amazonas.

Na primeira manifestação na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) após ser eleita vice-governadora do estado, a deputada estadual Alessandra Campelo (PSD) fez um pronunciamento marcado pela emoção e pela gratidão ao povo amazonense, a Deus e ao senador e governador eleito Omar Aziz (PSD). Primeira vice-governadora eleita do estado, Alessandra pontuou que a mulher estará no centro das discussões e das decisões no Governo do Amazonas.

Na sessão desta terça-feira (27), Alessandra relembrou os desafios enfrentados durante a caminhada eleitoral e afirmou que, apesar dos ataques recebidos, chega ao novo momento com o coração agradecido. Ao lado de Omar, ela foi eleita no segundo turno com 1.273.975 votos, o equivalente a 61,42% dos votos válidos – a maior votação, em números absolutos, de uma chapa eleita para o Governo do Amazonas.

“Meu coração tem só gratidão. Muita coisa aconteceu até aqui e pensei que fosse chegar nesse dia magoada, chateada com muita coisa que fizeram comigo, com os ataques, mas não. Meu coração é muito grato e sou grata em primeiro lugar a Deus, que me amparou, que me conduziu e que me sustentou até aqui e que me deu forças”, declarou.

Uma conquista histórica para as mulheres

Deputada estadual em seu terceiro mandato, Alessandra Campelo foi eleita a primeira mulher vice-governadora da história do Amazonas. Da tribuna da Aleam, ela agradeceu aos eleitores pela confiança depositada em sua trajetória e pelo resultado que abriu um novo capítulo para a participação feminina na política estadual.

“Sou grata ao povo do Amazonas, por me dar a honra de ser deputada estadual por três vezes e por me dar a honra de ser a primeira mulher eleita vice-governadora na história do Amazonas”, afirmou.

Ao longo de sua trajetória no Legislativo, Alessandra destacou-se pela defesa dos direitos das mulheres, das famílias e das pessoas em situação de vulnerabilidade. Atualmente, é procuradora especial da Mulher e secretária-geral da Mesa Diretora da Assembleia.

Gratidão e confiança em Omar Aziz

Durante o pronunciamento, Alessandra fez um agradecimento especial a Omar Aziz, com quem já trabalhou na administração estadual, quando esteve à frente da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

A deputada destacou a confiança do governador eleito na participação das mulheres e afirmou conhecer de perto sua capacidade de trabalho e liderança.

“Sou muito grata ao senador e governador eleito Omar Aziz, um homem de palavra. A palavra dele vale, ele honra a palavra. Omar é grato e sabe reconhecer as pessoas que o ajudam”, disse.

“Fui secretária ao lado dele e sei o quanto ele é trabalhador, às vezes, até demais. Sou muito grata ao Omar, que sempre acreditou nas mulheres e que acreditou que uma mulher pode, sim, ao lado dele, ajudar a governar o Amazonas. Muito obrigada, senador Omar, por essa oportunidade”, acrescentou.

Compromisso com cada voto

Ao encerrar sua manifestação, a vice-governadora eleita reafirmou o compromisso de corresponder à confiança dos amazonenses. Alessandra e Omar iniciarão uma nova etapa à frente do Executivo estadual em 2027.

“Eu honrarei cada voto que nós recebemos do povo do Amazonas. Eu trabalharei todos os dias, como sempre fiz na minha vida, para honrar a votação histórica que recebemos”, declarou.

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