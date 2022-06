Garoto de 6 anos, primo de Phillipe Coutinho, chama atenção no Flamengo

Um garoto começa a chamar atenção no Flamengo. Lucas Souza “Robozinho”, de seis anos, já tem 16 gols marcados em 10 jogos em 2022. Além dos números individuais, ele conquistou o Carioquinha e o Torneio Pratas do Ninho, ambos em 2022, no futsal.

O educador físico Maurício de Souza, que é pai do jovem, tem o costume de realizar treinos constantes para acompanhar e ajudar na evolução.

“Comecei de forma mais lúdica, brincando. Eu precisava saber se ele iria gostar (de jogar futebol). Quando vi que ele tinha gostado, comecei a intensificar os fundamentos: passe, finalização, condução… depois comecei com trabalhos mais específicos, com situações de jogo“, contou Mauricio.

Na sequência, ele reforçou que projeta o filho como jogador. Contudo, sabe que há grandes passos a serem dados.

Vale destacar que, além do pai, Lucas tem outra referência da família no mundo do esporte: o garoto é primo de Phillipe Coutinho, meia que já defendeu clubes como Bayern de Munique (ALE) e Barcelona (ESP), vestindo hoje a camisa do Aston Villa (ING) e buscando a segunda participação em Copa do Mundo.

Com a pouca idade e muitos sonhos, Lucas espera a chance de seguir os caminhos de outros craques que brilham nos gramados do futebol. Um fato curioso é que o garoto recebeu o apelido de “robozinho” por imitar a comemoração de Michael, um dos destaques do Flamengo na temporada de 2021, que acabou vendido ao Al Hilal (EAU).

*Coluna do Fla

