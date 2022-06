Seleção feminina vence e garante vaga na fase final da Liga das Nações

A seleção brasileira feminina de vôlei está classificada para fase final da Liga das Nações. Nesta quinta-feira (30), o treinador José Roberto Guimarães usou boa parte do plantel brasileiro e venceu a oitava partida na competição ao superar a Coréia do Sul por 3 sets a 0 (25/17, 25/19 e 25/13), em Sófia, na Bulgária.

A ponteira Julia Bergmann foi a maior pontuadora do confronto, com 16 pontos (11 pontos de ataque e cinco de bloqueio). O Brasil volta à quadra às 14h desta sexta-feira (1) contra a Bulgária.

“Foi uma vitória importante que matematicamente garante nosso lugar na fase final. Conseguimos colocar boa parte do time para jogar e ter essa experiência é muito importante para o grupo. Amanhã temos mais um jogo difícil contra a Bulgária e contamos com a torcida de todos”, disse Julia Bergmann, ponteira.

A central, Carol, que fez seis pontos, um de ataque, dois de bloqueio e três de saque, comentou que a equipe segue para a fase decisiva com confiança.

“A participação de boa parte do time nesse jogo foi muito importante. É bom contar com todo o grupo e tirar o nervosismo de quem ainda não tinha estreado. Estamos matematicamente classificadas para a fase final e esse é um passo importante. Temos mais dois jogos para terminar essa fase e vamos em busca de mais vitórias”.

Para a terceira etapa da Liga das Nações o técnico José Roberto Guimarães selecionou as levantadoras Macris e Roberta; as opostas Kisy e Lorrayna; as centrais Carol, Lorena, Júlia Kudiess e Mayany; as ponteiras Gabi, Pri Daroit, Rosamaria e Julia Bergmann; e as líberos Natinha e Nyeme.

Fotos: Divulgação/FIVB

*CBV

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Duplas de vôlei de praia buscam pódio em competição

Brasil é campeão mundial de vôlei de praia com Duda e Ana Patrícia

Atleta amazonense viaja para competição nacional de futevôlei