1º Festival Manaus de Lutas acontece neste fim de semana

Manaus (AM)- Reunindo modalidades das artes marciais, a Arena Amadeu Teixeira recebe neste sábado (2), às 15h, o 1º Festival Manaus de Lutas.

Organizado pela Federação de Mixed Martial Arts do Amazonas (Femma), o festival contará com modalidades de jiu-jitsu, boxe, MMA amador/profissional e muay thai. A expectativa é que mais de 200 competidores participem do evento, em pelo menos 150 combates casados, entre as categorias kids e másters.

“Teremos da categoria infantil ao máster, atletas confirmados de Manaus, Manaquiri, Careiro da Várzea, entre outros. Nosso intuito também é buscar novos talentos, pois sabemos que o Amazonas é um celeiro de campeões nas artes marciais”, ressalta Márcio Pontes, vice-presidente da Femma.

Na luta principal da noite, Sérgio Ribeiro encara Shidoshi Carvalho, em disputa que acontece no peso-galo (até 61kg). Já no co-main event, Raimundo Batista Tubarão e Manuel Silva ficam frente a frente em duelo no peso-leve (até 70kg).

Ao todo, o MMA profissional contará com sete combates em seu card: Anderson Soares e Adney Canela (peso-pena), Wellington Mondragon X Moyses Mamute (peso-médio), Alexandre Lek Lek e Oberlan Thai (peso-galo), Genésio Adryan e Lucas Ribeiro (peso-leve) e Bryan Da silva enfrentando Matheus índio (peso-galo).

Futebol

Direto da Arena da Amazônia Vivaldo Lima, no sábado, às 15h, o Manaus recebe o Ferroviário (CE), em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro – Série C. O time amazonense está na 12ª posição na tabela, com 17 pontos, enquanto a equipe cearense ocupa a 15ª posição, com 12 pontos.

No domingo (3), às 15h, a Arena da Amazônia será palco do confronto entre Amazonas e Trem (AP), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro – Série D. A Onça entra em busca de continuar na liderança da tabela, enquanto a equipe amapaense, que está na quarta posição, visa se manter no G4.

Futebol de base

Em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Amazonense Sub-9, no domingo (3), às 8h, o estádio Carlos Zamith recebe quatro partidas. Primeiro, entram em campo Guerreirinhos e Santos Manaus, em seguida, o Rio Negro encara o Esporte em Cristo. Às 9h, a equipe do Flamengo Manaus disputa com os Vingadores e o Fast enfrenta o São Raimundo, para fechar o dia de jogos.

Hot Lap

Agitando o kartódromo da Vila Olímpica de Manaus, neste domingo (3), às 10h, acontece o treino oficial de Hot Lap na Vila. A competição será dividida nas seguintes modalidades: DA (tração dianteira aspirada), DT (tração dianteira turbo), TT (tração traseira), 4×3 e Drift.

*Com informações da assessoria

FOTOS: Reprodução

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Abel anuncia aposentadoria como treinador

Flamengo e Palmeiras vence fora da casa na Libertadores

Tricolor Paulista fecha preparação para Sul-Americana