Tricolor Paulista fecha preparação e segue para a Sul-Americana

O elenco do São Paulo encerrou na manhã desta quarta-feira (29), no CT da Barra Funda, a preparação para o duelo com a Universidad Católica pelas oitavas de final da CONMEBOL Sul-Americana de 2022.

Após o aquecimento, os jogadores realizaram uma atividade técnica. Em seguida, sob o comando de Rogério Ceni, os atletas fizeram um treino de 11 contra 11, com ajustes táticos.

O atacante Nikão (dores no tornozelo esquerdo) e o volante Talles Costa (entorse no tornozelo direito) seguiram a transição para o gramado com a preparação física e novamente tiveram a companhia do lateral-direito Moreira, que voltou após ser cortado da seleção portuguesa sub-18 por conta de uma amigdalite.

A grande novidade ficou por conta da presença do recém-contratado Marcos Guilherme, que fez o primeiro trabalho em seu retorno ao clube. Apresentado ao grupo, o atacante trabalhou com a preparação física ao lado de Nikão, Talles Costa e Moreira.

Já Gabriel Sara (cirurgia no tornozelo direito), Alisson (entorse no joelho direito), Andrés Colorado (lesão no reto femoral direito), Caio (cirurgia no ligamento cruzado do joelho direito) e Luan (cirurgia no adutor esquerdo) deram sequência ao tratamento no REFFIS.

O zagueiro Arboleda, submetido a cirurgia para correção de fratura e lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, segue imobilizado e em tratamento domiciliar, monitorado pelo departamento médico.

Após as atividades desta manhã, a delegação iniciou a viagem para Santiago, onde enfrentará a Universidad Católica na noite desta quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília).

O decisivo confronto de volta está agendado para a próxima semana, no Morumbi, no dia 7 de julho (quinta-feira), às 21h30.

