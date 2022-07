Baiano é assassinado com tiros na cabeça em Manaus

Manaus (AM) – Um homem natural de Salvador (BA), identificado como Iguaraci Ruy Concha Silva, de 40 anos de idade, foi executado na rua Platô, bairro Compensa 2, Zona Oeste de Manaus. O crime aconteceu por volta das 6h deste domingo (10).

Ainda não se sabe a motivação do assassinato. De acordo com informações preliminares, o homem morava próximo ao local. Os criminosos fugiram do local sem serem vistos.

A equipe de reportagem do Em Tempo solicitou nota da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) para obter mais informações sobre o caso, mas como a equipe de comunicação do órgão trabalha em regime de sobreaviso aos finais de semana, não há acesso ao sistema de Procedimentos Policiais Eletrônicos (PPE) e as informações serão disponibilizadas nesta segunda-feira (11).

A 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada para atender a ocorrência e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

