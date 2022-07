Suspeitos de matar Dom e Bruno já estão em Manaus e ficarão na superintendência da PF

Manaus (AM) – Amarildo da Costa de Oliveira, o “Pelado”, e Rubens Villar Coelho, conhecido como “Colômbia”, já estão em Manaus, desde este sábado (9), onde ficarão custodiados na Superintendência Regional da Polícia Federal do Amazonas. A prisão preventiva dos suspeitos de matarem o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips foi decretada pela Justiça Federal na sexta-feira (8).

A chegada da dupla à capital foi confirmada pela própria Polícia Federal. Pelado e Colômbia vieram de Tabatinga. Oseney da Costa Oliveira, irmão de Amarildo e conhecido como “Dos Santos”, e Jefferson da Silva Lima, o “Pelado da Dinha”, continuam detidos em Atalaia do Norte.

Prisão do “Colômbia”

Na sexta-feira (8), a Polícia Federal apresentou o peruano Rubens Villar Coelho, conhecido como “Colômbia”. Ele é o suposto mandate do assassinato e se apresentou, espontaneamente, para prestar esclarecimentos sobre o caso na Polícia Federal de Tabatinga, mas com documentos falsos.

Segundo Eduardo Alexandre Fontes, superintendente da Polícia Federal, o homem inicialmente se apresentou com um documento brasileiro com o nome de Rubens Vilar Coelho, mas ao longo do depoimento, apresentou outro documento colombiano, com o nome Ruben Dario da Silva Vilar. O suspeito foi preso em flagrante por uso de documento falso.

Eduardo Fontes destacou ainda que “Colômbia” afirmou trabalhar com pesca e agora as investigações também buscam identificar se há alguma relação dele como os envolvidos, que também são pescadores na atividade de pesca ilegal.

