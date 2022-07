Homem é baleado durante partida de futebol no Clube Municipal em Manaus

Manaus (AM) – Um homem identificado como Walter Rodrigues Santos, de 28 anos, foi baleado durante uma partida de futebol, na tarde desta sexta-feira (8), em um campo localizado na avenida Torquato Tapajós, no bairro Flores, na Zona Oeste da capital.

De acordo com informações preliminares repassada por testemunhas, Walter estava jogando bola com um grupo de amigos, quando um homem não identificado se aproximou dele e efetuou um disparo de arma de fogo na região do antebraço direito.

Ainda de acordo com as informações, após a ação criminosa, o autor do tiro fugiu. A vítima ficou ferida aguardando a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para receber os primeiros atendimentos necessários.

O homem foi socorrido e encaminhado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, onde passou por procedimento médico. A vítima não corre risco de morte.

A polícia foi acionada e agora trabalha na busca pela identificação e motivação do autor do disparo.

