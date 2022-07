Homem é condenado a 15 anos de prisão por matar esposa com tiro de espingarda no AM

Manaus (AM)- Paulo André de Aguiar foi condenado a 15 anos e seis meses de prisão pelo crime de homicídio qualificado (feminicídio) que teve como vítima a companheira dele, Adriele Bruno da Silva, de 23 anos.

De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público, no dia anterior ao crime, Paulo foi à casa de um sobrinho e tomou emprestada uma espingarda calibre 20, a mesma utilizada para matar Adriele. Após o crime, ainda conforme a denúncia, Paulo fugiu e deixou a arma no local. Segundo uma testemunha, parente da vítima, o casal tinha constantes brigas, pois o marido era ciumento.

Ele foi jugado e condenado pela Vara Única do Careiro Castanho (distante 88 quilômetros de Manaus). O crime aconteceu no dia 16 de janeiro de 2021, por volta das 6h, no Mutirão do Purupuru, na zona rural daquele Município.

A sessão de julgamento popular foi realizada na quarta-feira (13), no Plenário da Câmara Municipal do Careiro Castanho e presidida pelo juiz de direito titular da Vara Única do comarca, Rivaldo Matos Norões Filho. O promotor de justiça Leonardo Tupinambá atuou pelo Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE/AM).

Após ouvir as testemunhas, Ministério Público e a defesa iniciaram os debates, com o promotor Leonardo Tupinambá pedindo a condenação pelo crime de homicídio qualificado. Já a defesa pediu a desclassificação para crime de homicídio culposo (sem intenção de matar). Apurados os votos, os jurados votaram pela condenação, acatando a tese do Ministério Público. A advogada cedida pela Casa da Cidadania do Careiro Castanho, Yzelia Lira de Paula, atuou na defesa de Paulo André.

O réu está preso desde a época do crime e, como a pena foi superior a 15 anos de prisão, foi decidido o cumprimento provisório da pena, ou seja, ele não terá direito de recorrer da sentença em liberdade.

