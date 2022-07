Rua dos Barés recebe serviços de limpeza após início da vazante

A ação faz parte da operação cheia deste ano, que além de limpar as áreas atingidas pelo rio, busca diminuir a proliferação de doenças transmitidas pelo acúmulo de água parada

Manaus (AM) – A rua dos Barés começou a passar por serviços de limpeza, na quinta-feira (14), após o rio Negro entrar no período de vazante. Nesta quinta-feira, a cota registrada do rio Negro foi de 29, 30 metros.

A ação faz parte da operação cheia deste ano, que além de limpar as áreas atingidas pelo rio, busca diminuir a proliferação de doenças transmitidas pelo acúmulo de água parada.

De acordo com o subsecretário da Semulsp, José Rebouças, uma das primeiras ruas do Centro a receber o serviço de limpeza foi a Barão de São Domingos, que estava interditada, mas já foi liberada, para a circulação de veículos.

“Em torno de 100 homens estão fazendo a limpeza geral aqui nesta área, após a descida da água. A pista já está sendo limpa na rua dos Barés. A rua Barão de São Domingos já foi liberada, após a limpeza do local que ocorreu desde a última segunda-feira. Os agentes do IMMU (Instituto Municipal de Mobilidade Urbana) já aguardam para operar no local”, destaca Rebouças.

Conscientização

Além da limpeza e coleta de lixo domiciliar diária, a Semulsp, por meio da Comissão Especial de Divulgação da Política de Limpeza Pública (Cedolp), vem realizando campanhas e ações de conscientização em todos os bairros da cidade, porta a porta, e por meio de redes sociais e ampla mídia.

A Semulsp tem também o grupo Garis da Alegria, que colabora com a campanha, inclusive com ações nas escolas municipais e estaduais.

