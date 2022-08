Wilson Lima mostra força política ao reunir 10 partidos em convenção histórica

Ato confirmou Wilson como candidato do União Brasil à reeleição para o Governo do Amazonas

Manaus (AM) – O governador do Amazonas e agora indicado pelo União Brasil como candidato à reeleição, Wilson Lima protagonizou convenção partidária histórica no estado, na noite de quinta-feira (4), ao reunir 10 partidos políticos e mais de 200 candidatos ao pleito de 2022. O evento mobilizou cerca de 30 mil apoiadores que lotaram o Espaço Via Torres, no bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul de Manaus.

O ato mostrou a força política de Wilson Lima e do arco de aliança formado pelo União Brasil e pelos partidos Avante, Partido Social Cristão (PSC), Partido Liberal (PL), Partido da Mobilização Nacional (PMN), Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Partido Progressistas (PP), Patriota, Republicanos e Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB).

Wilson Lima destacou o momento político inédito que o Amazonas vive, pautado na união em benefício da população.

“Meus amigos, eu garanto a vocês que essa será a maior vitória desse estado, é a vitória do trabalho, da esperança, da união, a vitória da justiça, a vitória, mais uma vez do povo do Amazonas, contra os poderosos do passado”, ressaltou.

“Nós estamos nos tornando o Governo que entra para a história, o Governo que mais fez o bem para o nosso povo, o Governo que mais fez o bem pelo Amazonas. É daqui para frente. É daqui para melhor”, disse o governador Wilson Lima, em seu discurso.

A convenção oficializou a candidatura de Wilson Lima à reeleição como governador do Amazonas. O evento é mais um passo importante no processo de renovação da política amazonense, que começou em 2018, com a eleição do governador Wilson Lima; avançou em 2020, com a escolha de David Almeida como chefe do executivo municipal; e se consolida com o projeto de reeleição de Wilson, que tem o procurador Tadeu de Souza como candidato a vice-governador.

União

Durante a convenção, Wilson recebeu palavras de apoio dos líderes e candidatos dos partidos aliados.

“Estamos hoje aqui reunidos para dizer a todo o Amazonas que temos um candidato a governador que será eleito no dia 2 de outubro. Vamos trazer mais investimentos, mais empregos, vamos fazer o nosso povo mais feliz”, frisou Pauderney Avelino, candidato a deputado federal e presidente do União Brasil.

“Governador, eu estou aqui neste palanque porque tenho consciência que estou fazendo, em nome do Partido Liberal, a opção correta para melhorar a vida dos amazonenses. Você faz a política da verdade”, apontou Alfredo Nascimento, presidente do PL e candidato a deputado federal.

“Quero me colocar à disposição do governo estadual como uma ponte junto ao Governo Federal, e dizer que estamos aqui para defender a nossa Zona Franca de Manaus, a nossa BR-319, estamos para construir vetores alternativos na nossa economia”, disse coronel Menezes, candidato ao Senado pelo PL.

Ao todo, 42 prefeitos participaram da convenção e formalizaram apoio a Wilson Lima.

“Hoje Manaus vive um novo momento. Muito do que está acontecendo em Manaus se deve à parceria do Governo com a Prefeitura. Hoje nós estamos unidos em uma nova geração de políticos”, destacou David Almeida, prefeito de Manaus e presidente do Avante.

“Nós temos 42 prefeitos no palco que vieram aqui, Wilson, dizer que estão com você. O que fez nós ficarmos ao seu lado, Wilson, foi a sua humildade”, afirmou Anderson Souza, prefeito de Rio Preto da Eva.

O deputado estadual Roberto Cidade, candidato à reeleição e presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), enfatizou a integração dos partidos.

“Esse grupo que está aqui é o grupo que vai melhorar a vida dos amazonenses. É o grupo que faz a política do bem, a política correta, a política que vai fazer história”, disse Cidade.

