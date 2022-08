Convenções do União Brasil e Avante oficializarão chapa Wilson Lima/Tadeu

Os partidos União Brasil e Avante realizarão hoje, conjuntamente, suas convenções para oficialização da chapa encabeçada pelo governador Wilson Lima, que postula a reeleição, e com o procurador Tadeu Souza na vaga de vice.

O evento começará às 18 horas, no Espaço Via Torres, localizado na rua Visconde de Porto Seguro, Parque Dez de Novembro.

Na ocasião, os dois partidos também oficializarão seus candidatos à Câmara Federal, Assembleia Legislativa e ao Senado.

No STF pela ZFM

O governador Wilson Lima decidiu ingressar com uma nova ação no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o Decreto 11.158, do Governo Federal, que zera alíquotas do IPI e deixa o modelo Zona Franca de Manaus à beira de mais uma agonia.

Outro que também ingressará no Supremo contra o decreto federal é o candidato ao governo pela coligação “Nós, o Povo” (SD/PMN), deputado Ricardo Nicolau.

As duas ações tentarão impedir que o decreto destrua o polo de concentrados de refrigerantes da ZFM ao zerar o IPI para o setor.

Mega emenda

Apontada como estratégica para a implementação de novos eixos de desenvolvimento econômico no Amazonas, a Rodovia AM-10, que liga a cidade de Manaus a Itacoatiara, está sendo revitalizada com rigor pelo Governo do Estado via Seinfra, que tenta aproveitar ao máximo o período de verão.

As obras na rodovia são impulsionadas com o reforço financeiro de uma mega emenda de autoria do senador Omar Aziz (PSD-AM), que destinou R$ 220 milhões para o empreendimento que pode gerar 10 mil empregos na Região Metropolitana de Manaus (RMM).

PL com Wilson

O Partido Liberal (PL), presidido no Amazonas pelo pré-candidato a deputado federal Alfredo Nascimento, realiza nesta quinta-feira (04), às 9h, a sua convenção para confirmar apoio à reeleição do governador Wilson Lima (União Brasil) e a definição dos nomes que concorrerão à Assembleia Legislativa (Aleam), à Câmara Federal e ao Senado.

A convenção será na sede do partido, na Rua Miranda Simões, nº 4, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul.

Ontem, em entrevista à Rádio Band News Difusora, Wilson Lima declarou apoio à pré-candidatura do coronel Alfredo Menezes ao Senado.

Primeiro debate

A Band Amazonas promoverá no domingo (7), às 20 horas, o primeiro debate entre os candidatos ao Governo do Estado.

Foram convidados para o evento os candidatos Wilson Lima (União Brasil), Amazonino Mendes (Cidadania), Carol Braz (PDT), Eduardo Braga (MDB), Henrique Oliveira (Podemos) e Ricardo Nicolau (Solidariedade).

Barafunda no PSOL

Por enquanto, o representante do Psol no debate do próximo domingo será Israel Tuyuca, de acordo com decisão da Executiva nacional do partido na terça-feira (2).

A decisão, no entanto, foi judicializada pelo advogado Marcelo Amil, que não aceita ter sido preterido do processo.

Braga comemora

Na reabertura dos trabalhos do Congresso Nacional, o senador Eduardo Braga (MDB) destacou o auxílio emergencial a motoristas e motociclistas de aplicativos, que receberão o benefício até o final do ano.

O auxílio resultou de proposta, de autoria de Braga, à PEC das Bondades aprovada no final de junho pelos congressistas.

O valor a ser pago pelo Governo Federal deverá ser estipulado em regulamento para motoristas e motociclistas cadastrados em aplicativos ou outras plataformas de comunicação em rede.

Redução de tributos

Já tramita na Assembleia Legislativa projeto de lei do Governo Estadual que modifica a base de cálculo do ICMS sobre querosene de aviação (QAV) e gasolina de aviação (GAV).

A tramitação do PL acontece em regime de urgência e objetiva fortalecer a aviação no Estado, incentivando as companhias aéreas a expandirem suas atividades, sobretudo no interior com uma carga tributária mais leve.

Fórum de Óleo e Gás

A Suframa promove, nesta quinta-feira, o “Fórum de Óleo e Gás”, no auditório da autarquia, no Distrito Industrial, na Zona Sul de Manaus.

Segundo o superintendente Algacir Polsin, o fórum é parte do “Amazônia 2040: cenários prospectivos e agenda estratégica para o Desenvolvimento”, que integra o projeto “Cenários BRASIL 2040”.

Participam do evento especialistas e autoridades de empresas e instituições como Petrobras, UEA, Amazonas Energia, Ufam, Eneva, Cigás, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam) e Engie – Transportadora Gasoduto Coari/Manaus.

Almino Afonso

Aos 93 anos, o amazonense Almino Afonso, ex-deputado federal e ex-ministro do Trabalho no início dos anos 60, é um dos maiores entusiastas da Carta aos Brasileiros pela Democracia, que já caminha para reunir 1 milhão de assinaturas.

Em 1977, quando da primeira edição do manifesto que contestava a Ditadura Militar da época, Almino não pôde assinar o documento em virtude da sua condição de parlamentar cassado e odiado pelos militares no poder e por um retrocesso que poderia ser desencadeado caso declarasse apoio a Carta.

“Agora, eu posso assinar a Carta em defesa da democracia e do Estado de Direito”, disse Almino ao jornal Estadão.

FIEAM – 62 anos

Em postagem nas redes sociais, o vice-presidente da FIEAM (Federação das Indústrias do Estado do Amazonas), Nelson Azevedo, destacou aniversário da entidade, em 03 de agosto, completando 62 anos de existência.

“Cumprimento o presidente Antônio Silva, que com muita competência e dedicação, conduz a FIEAM, nesta travessia de mudança, e felicito também todos os atores desta saga, na figura da aniversariante, a FIEAM, sua história, seus pioneiros e todos aqueles que se empenharam e se empenham na construção do futuro que já começou”.

Isaac Benayon Sabba

Na homenagem, Nelson ressalta a Refinaria Isaac Benayon Sabba e a resistência pela Zona Franca de Manaus, que vigora há 55 anos.

“É premente regionalizar as oportunidades e interiorizar a economia e o desenvolvimento regional. O mote é a união, nossa missão é o Amazonas e a Amazônia e nossa agremiação política se chama Zona Franca de Manaus”, escreveu Azevedo.

PSB discreto

Sob o comando do deputado estadual Serafim Corrêa, o PSB (Partido Socialista Brasileiro) realiza hoje sua convenção partidária nesta quinta-feira, de forma discreta, em sua sede própria, em Manaus.

A sigla contará com 25 candidatos a deputado estadual, sendo sete mulheres, e dois candidatos a deputado federal.

O PSB, que apoia Lula para presidente da República, não lançará candidatura ao Senado e nem candidatura ao Governo do Estado.

Estelionato

Da tribuna da Aleam, o deputado Serafim Corrêa denunciou uma tentativa de estelionato praticada por advogados contra professores da rede estadual de ensino aptos a receber o pagamento de precatórios referentes ao antigo Fundef.

“Com relação a essas pessoas que estão coletando procurações e enganando esses professores e professoras, essas pessoas são desonestas, são estelionatários, estão vendendo uma coisa que não existe”, acusou o parlamentar.

Conforme Serafim, “não é preciso nenhum professor contratar advogado e nem pagar 10% ou 15% e nem dar procuração para advogado receber esses valores”.

“Boa Governança”

Entidades da sociedade civil lançam hoje a “Carta de Compromisso com a Ética e Pela Boa Governança”, propondo aos candidatos a governador do Amazonas boas práticas a serem adotadas durante a campanha eleitoral e na governança do Estado.

O lançamento ocorrerá às 10h, no auditório da Cúria Arquidiocesana de Manaus, na Avenida Joaquim Nabuco, centro de Manaus, e será coordenado pelo Arcebispo de Manaus Dom Leonardo Steiner.

