Homem é executado após ter casa invadida por criminosos na Compensa

Manaus (AM) – Um homem identificado como Luiz Gonzaga da Silva Filho, de 35 anos, foi executado a tiros e golpes de arma branca, dentro da sua própria casa, na noite deste domingo (7), por volta de 19h, na rua do Porto, bairro Compensa, na Zona Oeste da capital.

De acordo com as informações do Boletim de Ocorrência (BO), registrada por um familiar, por volta das 23h50, na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), cinco criminosos fortemente armados invadiram a casa de Luiz.

Ainda conforme as informações ao encontrarem a vítima em um cômodo da casa, os homens efetuaram diversos disparos de arma de fogo em sua direção, além disso, esse familiar informou que os assassinos também desferiram vários golpes de arma branca em Luiz. Após o crime os autores fugiram sem serem identificados.

A polícia esteve no local e isolou a área, posteriormente acionou as equipes de investigações. O corpo da vítima foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). O caso é investigado pela Polícia Civil.

Rastros de sangue na Compensa

Nos últimos dias vários crimes de homicídios por execução foram registrados no bairro da Compensa. De acordo com as investigações a maioria dos casos estão relacionados a acerto de contas, e execução pela guerra do tráfico de drogas na região.

Dentre os casos mais recentes registrados, está a execução de um homem até o momento não identificado, que foi encontrado embaixo de uma casa, na manhã deste domingo (7), na Rua do Comercio, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

Conforme as informações preliminares, houve um tiroteio na madrugada de sábado para domingo naquela localidade, e uma das moradoras relatou que ouviu alguém bater a porta de sua casa pedindo socorro.

Porém, com medo, a moradora conta que não abriu a porta. Então, quando ela percebeu que estava mais calmo, ela resolveu abrir a porta de sua casa e se deparou com o corpo de um homem não identificado. A vítima foi atingida com três tiros, sendo, dois no peito e um nas costas.

De acordo com as informações da polícia militar, a vítima estava junto com outros dois homens que também foram feridos e conseguiram escapar.

Em mais um caso de execução na localidade, a vítima se trata de um mototaxista identificado como Edilson Feitosa Ribeiro, de 23 anos. O jovem foi brutalmente assassinado a tiros na noite da última sexta-feira (5), por volta das 19h, na rua do Porto, no bairro Compensa.

Segundo relatos repassados à polícia moradores da área ouviram em torno de 10 a 15 disparos de arma de fogo e ao saírem das residências se depararam com o corpo da vítima. Edilson era morador do bairro e foi atingido com mais de 15 disparos de arma de fogo.

Todos os casos registrados na Compensa já estão sendo investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

